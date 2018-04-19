七七行館地靈人傑？藏放北投石吸日月精華遭竊

2018年04月19日 16:51 中時 李文正

董姓嫌犯開百萬轎車行竊古董藉以掩人耳目。（警方提供）

前苗栗縣長劉政鴻的胞弟劉政池在陽明山蓋七七行館，因涉及竊佔國土，遭陽明山國家公園拆除至今，目前雜草叢生，一些收藏家人認為山上地靈人傑，「寄放」古董在廢棄屋內，可以吸收天地精華，卻遭到竊賊鎖定，其中最有價值的「北投石」在黑市超過百萬，警方今逮捕董姓男子訊後依竊盜、毒品等罪法辦。

據了解，七七行館荒廢以後，許多古董收藏家認為當地磁場很好，放置古董有助於吸收「負離子」，再搬回家裡擺放，則可以治療病痛。因此，廢棄屋內擺放神像、雕塑、木雕以及字畫、聚寶盆和樹瘤等藝術品。

收藏家認為將古董放在七七行館能吸收負離子。（警方提供）

遭竊北投石是硫磺的精華，據說含有大量負離子。（警方提供）

37歲男子董展昀曾在澳洲留學，返台後因吸食毒品負債，為了拿錢買毒，他開超過百萬的轎車，藉以掩人耳目，出入七七型館比較不會讓人起疑，以螞蟻搬家的方式，趁著夜晚竊盜古董再行變賣，其中最有價值的屬「北投石」。

北投石則是硫磺地質結晶，只有台灣、日本出產，收藏家從當地石頭採集，並製作成小球體，據說能夠保健身體，吸收大量負離子，一小顆要價20、30萬元，董竊得數顆變賣後僅剩1顆。

警方調查，董自1月中開始，陸續在3月、4月凌晨3點多入內行竊，所得均用於購買毒品，警方查緝時，他一度跳窗逃逸，掛在逃生梯上，警方還說「你在表演奧運嗎？」他才束手就擒。檢察官訊後向法院聲請羈押。

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(中時 )