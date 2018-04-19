當京劇遇上歌仔戲　民間傳統戲曲兩岸情

2018年04月19日 16:51 中時 李欣恬

當京劇《紅鬃烈馬》遇上歌仔戲《身騎白馬》，兩部同樣談論薛平貴與王寶釧的經典老戲，串起兩岸民間戲曲的交流情誼。

來自中國大陸湖南長沙的楊正濃，出生於1991年，出身梨園世家，自幼學習京劇，幾年前因閱讀作家龍應台《大江大海》一書，對台灣心生嚮往，便來台求學，就讀北藝大藝管所，和明華園總團第三代成員陳昭賢在校園裡相識，兩人在討論薛平貴與王寶釧的經典老戲時，聊起兩岸戲曲團隊經營生態大不相同，相談甚歡，也將在新戲《京歌》合作演出。

楊正濃表示，雙親都是地方湘劇團演員，湘劇團是由政府完全資助，完全不需考慮票房收入，「中國大陸只要是由國家資助的團隊，演員們不管演得好、演得壞，每個月都有固定薪水，但我看見台灣的團隊，為了票房、培養觀眾進劇場看戲，可說是卯足全力，否則可能會沒收入，生存不下去，這是我過去未曾見過的景況。」

陳昭賢表示，兩地的長輩對孩子們學戲也有不同的想法，「現在在台灣的年輕人想學戲、走藝術的路，家長們多少還是會有疑慮，怕孩子們無法單靠演戲生存，但在中國大陸，家長送孩子們去學戲，是為將來長久生計做考量，這是很大的差異。」

楊正濃表示，他自己就是最好的例子，「雖然我父母親都在湘劇團，但他們沒讓我留在地方，而是把我送往中國戲曲學院附中學戲，我母親骨子裡還是覺得要學京劇可以把基礎打得更好，等到我畢業，就會有工作，這樣他們就安心了。」

楊正濃說，他也在思考，「就藝文團隊長期的經營發展而言，究竟是自由市場機制作業，還是完全仰賴政府資助為佳，哪一種方式對藝術的長遠發展最好？是值得深思的問題。」

《京歌》將於6月29日至7月1日在北藝大展演藝術中心戲劇廳、7月28日至29日在台中國家歌劇院、9月1日在高雄大東藝術中心演出。

(中時 )