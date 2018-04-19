回應校長遴選案 張鏡湖聲明：文大必須守法

2018年04月19日 16:41 旺報 李侑珊

文化大學9日召開董事會，卻因出席董事人數不足而流會，文大董事長張鏡湖將於23日及25日接連兩日召開董事會，而張鏡湖透過聲明稿強調，文化大學必須守法，在接獲法院判決前，禁止文大董事會呈報教育部校長人選。

張鏡湖透過聲明表示，經查文大董事張冠群掏空校產一事，已由教育部來函指正，並正由檢調調查中，董事袁興夏主導校長遴選作弊，已涉嫌違法，此外同樣擔任文大董事的薇閣文教公益基金會董事長李傳洪，以及潤泰集團總裁尹衍樑，有意侵吞文大校產，張鏡湖籲4人辭去董事職務。

對此，袁興夏表示，對於董事長張鏡湖的指控，不予回應，張冠群則不願針對此事回應，李傳洪手機關機，目前尚未取得聯繫，潤泰集團則回應，此為總裁尹衍樑個人問題，不便回應。

文化大學董事長張鏡湖聲明稿如下：

聲明稿

文化大學董事會對有關本校袁興夏董事0417新聞稿之澄清及聲明

本校袁興夏董事0417之新聞稿顛倒是非，混淆視聽，本校董事會鄭重澄清及聲明如下：

一、 文化大學必需守法，本校校訓為「堅毅質樸」，教導學生第一步即是「守法」，本校第八屆校長遴選，因遴選評分因某些董事之涉有操縱，竟有五位遴選委員將某位特定候選人打一百分，其餘候選人打60分最低分不等，顯然有人為操縱，台灣士林地方法院已經裁准在「確認校長遴選無效」等案判決確定前，禁止本校董事會呈報教育部校長人選，該項執行命令不是針對個人，而是文化大學董事會，文化大學必需守法，無論誰當董事長都必需守法，本校將遵照法院的執行命令辦理。

二、請涉嫌違法董事辭職

經查張冠群董事掏空校產一事，已由教育部來函指正，並正由檢調調查中。袁興夏董事主導校長遴選作弊，已涉嫌違法，已影響本校校譽，為維護本校校譽，請兩位違法的董事請辭。

三、請李傳洪、尹衍樑辭職

李傳洪董事對外宣稱已經「買下」文化大學，並到處「給予」董事席位，且有南懷瑾兒子對李傳洪先生提告其霸佔父親資產，名聲惡劣已不適任文化大學董事。另尹衍樑董事幫助李傳洪侵吞本校意圖明顯，還透過媒體威脅恐嚇要開董事會罷免本人，也非正人君子所為，也應辭職本校董事。

我請幾位董事來是協助正派辦校，而不是來掏空校產、舞弊遴選、侵吞學校、威脅恐嚇本人的！至於本校張海燕董事，張董事熱愛教育，於董事會並未支領任何薪酬，符合法令及本校章程規定，袁興夏董事則坐領專任董事每月十二萬元高薪，罷佔學校教室當個人辦公室，本校自當依法究辦。

中國文化大學董事長 _張鏡湖

中華民國一○七年四月十七日

(旺報 )