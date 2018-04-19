就服法修法　薪資4萬以下需公開徵才待遇

2018年04月19日 16:51 中時 洪安怡

立法院社會福利及衛生環境委員會今（19）日進行《就業服務法》修正條文審查，立委陳宜民等人提案，未來徵才職缺月薪未達4萬元者，必須公開薪資範圍，違者可處6~30萬元，此外也不得因星座、血型等條件歧視勞工。

本次《就業服務法》修正提案中，除第24條、第65條保留協商外，第5條、第40條、第46條、第54條、第56條、第66條、第67條、第68條、第70條等；其中第5條增訂第6款，不得「提供職缺之經常性薪資未達新台幣4萬元而未公開揭示或告知其薪資範圍」。

陳宜民指舉例，現行人力銀行網站上的徵才訊息，在待遇欄位多半為「面議」，例如台北市信義區某遊戲公司的工程人員，一般業界評估待遇為6~8萬元，但在人力銀行網站上卻寫「薪資面議」，可能造成公司從中謀取利益。

立委林為洲亦批評，薪資面議讓勞工面試後才發現薪資並非自己理想，根本是浪費社會成本，資訊不對等也可能產生壓抑薪資的問題，恐怕是年輕人低薪幫兇之一，至少應該列出薪資範圍，讓勞工可以自己篩選。

此外，原《就業服務法》第5條中規定，雇主不得對求職人因種族、階級、語言、性別等原因予以歧視，陳宜民要求新增入「星座、血型、命理」，但一開始遭勞動部否決，認為窒礙難行，陳宜民一度爆氣，批評民進黨扭扭捏捏，令人看不下去，最後由勞動部長許銘春出面協調，同意將「星座、血型」入法。

(中時 )