史上最「失序」國片《嫐》台北首映 挑戰觀眾道德底線

2018年04月19日 16:39 中時電子報 吳品瑤

由余為彥導演執導的《嫐》，即將於明天(4月20日)上映。電影昨日舉行台北首映，導演余為彥、演員隋玲、洛暘出席首映會，與觀眾分享拍片點滴。

為了力挺小師妹隋玲的電影處女作，伊林名模包含蔡淑臻、李沛旭、成語蕎、姚蜜、夏如芝等人將出席19日晚上在喜滿客京華影城舉行的特映，大家將以實際行動支持隋玲，希望電影可以熱賣，創造話題。

《嫐》題材特殊，刻劃當今社會泛濫的外遇主題，是台灣少見針砭社會亂象的佳作。電影描述房地產富商馬守志(張育邦 飾)，淪陷情色慾海，平日上班在辦公室與秘書亂搞，下班後跟著年輕美眉白姈(隋玲 飾)去參加嗑藥、性愛派對，完全無視婚姻神聖誓約。

《嫐》去年在桃園電影節首映，昨天是第一次有非影展的觀眾進電影院先睹為快。由於電影寫實呈現中產階級劈腿、外遇的實況，並且以非寫實手法呈現大量激情戲，許多觀眾看了感觸萬分、心情複雜。

余為彥在映後Q&A表示，「夢」與「現實」一直是他創作脈絡上最關注的主題，《嫐》也是關於夢與現實。這部片簡單來說，是關於三個神經病的故事，每一個角色都是失序、分裂的。有些觀眾看完電影可能會質疑導演到底在想什麼、或是感到困惑，但也有可能感受到震撼、覺得心有戚戚焉。

隋玲第一部電影處女作，就獻給《嫐》，她感到榮幸又備感壓力。隋玲回憶當初接到這個角色時，覺得很感謝導演給她機會，讓她有機會挑戰大銀幕。她在片中飾演勾引人夫的小三，是個壞女孩，但她其實不是壞女孩，是善良的女孩，也希望粉絲、觀眾多多給予她演戲、角色上的建議。

新銳演員洛暘則說，《嫐》是一部很寫實刻劃兩性、婚姻中會發生的事，只是大家通常都偷偷做、不會說。洛暘在片中飾演挑逗企業家的年輕女孩Angel，她說Angel是一個很開心的角色，可以盡情喝酒、享受身體愉悅，也是電影中唯一一個最後沒有遭受報應的角色。

《嫐》將於台北in89豪華影城、喜滿客京華影城、華威天母影城、南港喜樂時代影城、桃園SBC星橋影城、華威臺中影城、高雄大遠百威秀影城上映。首週末(4月20日-4月22日)進電影院觀賞《嫐》，還能得到美國彩妝品牌LA Splash提供的「罪惡天使唇蜜」！數量有限，贈完為止。

(中時電子報)