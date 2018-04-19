英國電音小王子查德瓦雷 4／28來台開唱

查德瓦雷將與台灣粉絲分享新曲。（主辦單位提供）

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查德瓦雷4月28日將在台北開唱。（主辦單位提供）

英國電音小王子查德瓦雷（Chad Valley），2013年以另類喪屍電影《殭屍哪有這麼帥》插曲〈Shell Suite〉，一舉拿下Youtube破百萬點閱率，Spotify勇奪逾六百萬次點擊下載收聽的紀錄。查德瓦雷今年在推出第3張新專輯前率先展開亞洲的巡演活動，4月28日（六）於西門町的Legacy mini @ amba首度開唱，將讓台灣樂迷搶先聽！

查德瓦雷2011年以牛津四人青春電音Jonquil樂團在樂壇初試啼聲，首作《Point Of Go》就叫人愛不釋手，青春無敵的律動還有陽光灑落在臉上的溫暖，就如同 Bombay Bicycle Club 結合 Vampire Weekend 般那樣的美好。

2012年他發行第一張正式專輯《Young Hunger》，找來了 Twin Shadow、Glasser、El Perro Del Mar 還有 Totally Enormous Extinct Dinosaurs 等多位獨立樂圈潛力新秀跨刀合作，更嘗試 Chillwave、Dream-Pop 等更多元的曲風，整張專輯美的就像在霓虹燈下漫舞，彷彿每一個步伐、跳躍與旋轉都充滿著愛意。

2013年上映獲得不俗評價的另類喪屍電影《殭屍哪有這麼帥》（Warm Bodies），徹底將他的知名度推向顛峰，一段男女主角開著跑車高速狂奔的情節，搭上他的名曲〈Shell Suite〉令人瞬間怦然心動，讓許多影迷印象深刻，一夕之間迅速爆紅。查德瓦雷短短時間之內受邀到世界各地巡演，更成為冰島 Amiina、英國 Foals 等大團演唱會的嘉賓。從獨立音樂指標部落客Gorilla vs Bear到標杆音樂網站Pitchfork都曾反覆提及Chad Valley音樂作品，BBC更不吝讚美Chad Valley對電音有著獨到理解，甚至以「奇才」稱讚他。

2018年開始Chad Valley在進行世界巡迴的過程中，同時也確認了第三張新專輯《Imaginary Music》將於5月25日發行，日前已率先公開兩首單曲〈Impartial〉及〈See-Through〉。查德瓦雷承諾，4月28日（六）台北演唱會上Chad Valley會帶著驚喜與台灣的朋友見面。

※《英倫電音小王子Chad Valley台北演唱會》 相關資訊※

日期｜2018年4月28日 (星期六)

時間｜19:30 入場、20:00 開演

地點｜Legacy mini @ amba 台北市武昌街二段77號5樓

票價｜預售票1000元、現場票1300元

售票｜https://goo.gl/FNwsJP

暖場DJ｜林貓王

※Chad Valley第三張專輯《Imaginary Music》釋出歌曲※

〈Impartial〉https://youtu.be/GejbGofMGSI

〈See-Through〉https://youtu.be/3bUcMCRepKM

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