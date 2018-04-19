《廢油的再生》 看廢油如何回收再利用

廢食用油回收再造，減少環境破壞。（Discovery提供）

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生質柴油提煉過程技術簡單、甚至在車庫即可製造。（Discovery提供）

每年的4月22日「世界地球日」是重要的國際性環保運動，近年來台灣政府力推環保減碳，今年初起更擴大新增限塑條例，全民減塑人人有感。根據2016年OECD經濟合作暨發展組織統計，台灣資源回收率高達57%，已超越美國、英國等其他已開發國家，更被《華爾街日報》譽為是垃圾處理天才。不過在環保意識逐漸抬頭的台灣，再生質能源的運用上卻遠遠落後國際。

Discovery探索頻道全新節目《廢油的再生》，深入全球能源之都—美國德州休士頓，從生質柴油供應商至廢食用油回收者、從煉油廠至街頭，公開如何將不要的廢食用油，回收再利用成生質柴油，並積極推廣生質柴油的普及應用，盼能掀起一場能源革命取代石油，避免能源匱乏、減少環境破壞。

在地球資源逐漸匱乏下，資源的再生已為當務之急，而生質能源為最受矚目的再生能源。最一開始是利用玉米、大豆等穀物提煉，至今已可將餐廳不要的廢食用油做為原料轉為生質柴油，提煉過程技術簡單、甚至在車庫即可製造，可完全燃燒不產生黑煙、大幅減少對環境的汙染，在日常生活中的使用範圍與石油不相上下，且相較於傳統柴油，更能減少80%的碳排放量，相當於從高速公路上移除1,900萬輛汽車。

根據環保署統計，身為美食天堂的台灣，每年廢食用油可回收近2萬5千多噸，其中9,639噸直接出口賣到韓國、西班牙、馬來西亞…等國家，剩餘1萬5千多公噸則由國內機構再製成肥皂、廢油甲酯和生質柴油。雖然台灣於2008年起就開始鼓勵生質柴油，並具備了完善的設備及技術，但在2014年因油路堵塞問題，生質柴油計畫臨時喊卡，目前國內生產的生質柴油製品只能直接外銷到英國、荷蘭、西班牙，台灣綠能經濟尚差最後一步、無法將再生的能源循環利用於本地。

為響應世界地球日，Discovery探索頻道將於4月22日下午2點起，接力播放世界地球日系列節目，包括：《廢油的再生》、《穿山甲的秘密》及《黑熊森林》，希望帶大家重視環保及動物保育的問題。

(中時 )

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