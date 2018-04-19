關西牛欄河自救會25日發動抗議桃園市政府

2018年04月19日 16:47 中時 陳育賢

新竹縣關西鎮牛欄河疑遭上游化工廠汙染，大量泡沫流入溪流，牛欄河自救會決定25日至桃園市政府抗議。（陳育賢翻攝自劉德樑臉書）

不滿3月12日新竹縣關西鎮牛欄河疑遭桃園市龍潭區牛欄河上游化學工廠在火警後產生的化學泡沫汙染，至今桃園市政府公部門沒有公布任何的調查汙染數據及廠商懲處罰款資訊，牛欄河自救會19日決定25日北上桃園市政府抗議，要求給地方1個交代。

關西鎮代表會主席劉德樑氣憤表示，針對此次牛欄河汙染事件，事發至今桃園市政府沒有公布任何的汙染調查數據，也沒有嚴懲廠商，幾乎無任何作為，年年放任桃園市轄內的工廠汙染關西，結果錢桃園賺，牛欄河的溪魚遭殃，沿岸農田受害，地下水遭殃，更別說喝下游鳳山溪水的新竹縣民。

此次地方組成「牛欄河自救會」就是針對桃園市政府放任廠商汙染關西，關西人要發出怒吼，讓沉睡的桃園市府驚醒，給受害的關西牛欄河和全新竹縣民1個合理的交代。

他說，牛欄河上游的化工廠大火事發後，審核執照工廠營運許可證的桃園市政府該負完全責任，地方質疑桃市府怎麼可以許可高汙染的化工廠設在水源地又無廢水處理廠設施的地方，這完全漠視下游關西鎮百姓的生命財產安全。

自救會認為，牛欄河一再受到汙染，所造成的生態浩劫是不可逆的過程，魚類死亡、稻米農田汙染，此次是忍無可忍希望透過抗議行動，集結大家力量一起對桃園市、汙染廠商發聲，集結公民力量一起行動。

劉德樑指出，這次的行動是「我們要1條乾淨的牛欄河─要求龍潭水汙染工廠遷廠聯署」活動的延伸，目前已有上千位公民參與，希望讓更多人來參與。

至於抗議行動則有3大訴求，包括要求桃園市政府確實公布312汙染事件調查過程、檢驗數據與結果；針對汙染廠商公布懲處內容，並予以最高罰款之懲處；以及3個月內提出牛欄河上游水源頭工廠之遷廠輔導計畫。

(中時 )