吸毒後持空氣槍嗆聲衝撞警車　犯5罪判刑1年

2018年04月19日 16:46 中時 陳淑芬

38歲中市陳姓男子吸食毒品、又喝酒，開車持空氣槍閒逛，不但亮槍向民宅瞄準恐嚇民眾；還到1家維修廠先亮槍瞄人車，再持槍入內要錢、要車，但恐嚇取財未遂就開車離去。民眾飽受驚嚇報警，警方循線發現陳男，陳男竟又持槍瞄警，還開車衝撞警車，經警民合力將他制伏才平息這場恐慌。一審依恐嚇等5罪合併判刑1年，仍可上訴。

判決書指出，陳男在106年9月間凌晨開車行經到中市大雅區，交車停在路旁在車上施用安非他命、喝酒，下午6時許開車到神岡區光復路的溫姓民宅前庭院，搖下車窗手持空氣槍朝向溫男瞄準，還嗆說：「你相不相信我會彈下去」，重複數次才開車離去。

隨後，陳男又開到大雅區1家維修廠前，持槍瞄準車廠王姓老闆駕駛車輛，導致王及車內乘客心生畏懼快速駛離。陳男還不罷休，持槍進修車廠向人員要求：「拿錢出來」，人員告知身上錢不夠，陳男再說：「那車子」，希望交出鑰匙讓他把車開離，但卻又突然跑走。

全案經民眾報警，警方到場，在附近發現陳男蹤跡，沒想到，陳男見警竟還是持槍朝向員警，還開車衝撞警車，車內員警見危急跳車後，與民眾合力將陳男制伏，過程中，員警及民眾均多處擦傷。

警方查扣陳男所持槍枝及毒品，經送驗，槍枝雖能發射彈丸，但未達刑事局等認定殺傷力標準。警方逮捕陳男，經尿液檢驗呈現毒品陽性反應，而陳男提出身心障礙相關證明。台中地院依恐嚇、恐嚇取財未遂、對執行職務公務員施以強暴脅迫等5罪，判處徒刑1年，得易科罰金，空氣槍沒收，全案仍可上訴。

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(中時 )