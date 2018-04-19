台灣=舟日麻疹肆虐 這個年齡最慘

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中時

目前國內這波麻疹疫情累計18例確診，創下3年來新高紀錄，感染年齡層集中在20至40歲、占有14例，青壯年族群以為打過疫苗而終身免疫，輕忽麻疹感染的爆發力，推估還有可能引爆下一波感染，應要做好自我防範。

2015至2017年國內分別出現29、14、6例麻疹病例，今年已有18例，有基層醫師強調，麻疹感染力相當強、僅次天花，它的基本傳染數（在沒有打麻疹疫苗的環境）是1人傳染16到18人；曾經造成台灣民眾恐慌的「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）的傳染力只是1人傳染2至4人。

疾管署表示，麻疹疫情需要大規模的疫苗接種才能有效控制，日本關西機場曾在2年前有過1萬5000名員工大規模接種疫苗，就是為了控制2個月出現35例麻疹的蔓延。因此，這次台灣虎航、桃園機場的麻疹群聚，可能需要大幅提升疫苗施打率才能「滅火」。

面對此波麻疹感染風暴，目前誰該自費補打疫苗？根據統計，今年18例麻疹感染者有7例是20多歲、7例30餘歲、3例40多歲，只有1例未滿1歲嬰兒。而台灣虎航載到的「指標個案」已經讓沖繩出現65例麻疹病例，而其中20至39歲占有34例、占比超過一半。

有基層醫師表示，理論上，目前較危險的族群是1976年之前出生、現約42歲以上，小時候沒有得過麻疹的人；不過，現在衛生單位建議補接種的評估是1981年以後出生，職業是風險高可能接觸者、或可能至疫區旅遊者都可評估自費接種。

疾管署指出，國內長者很多人小時候得過麻疹，所以經過抗體普查的結果發現20至40歲的抗體偏低，其實全世界都一樣，因為麻疹疫苗保護力大約20年，而且隨著年齡增長而逐漸消退；如果這波麻疹疫情面對的是國、高中學生，就沒有什麼問題。

(中時 )

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