瑪格羅比找人拚酒 撂倒男星老婆

瑪格羅比在片中貢獻最壞演出，抽菸、喝酒、飆罵樣樣來。（采昌提供）

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個性海派的瑪格羅比，下戲後也常跟工作人員一起聚會派對。（采昌提供）
麥克邁爾斯加盟本片演出，飾演神秘的警衛角色。（采昌提供）

性感女神瑪格羅比（Margot Robbie）曾以《自殺突擊隊》（Suicide Squad）當中火辣又瘋狂的「小丑女」在全球爆紅，又以傳記電影《老娘叫譚雅》（I, Tonya）問鼎奧斯卡影后。在最新作品《刺殺終點戰》（Terminal）當中，飾演一位神祕又性感的雙面女間諜，讓人耳目一新。電影被媒體評為瑪格羅比繼「小丑女」後最「狂」的角色！

她在片中盡情使壞，不但抽菸、喝酒樣樣來，而且滿口髒話、狠勁十足。有趣的是，片中和她同台演出的喜劇泰斗麥克邁爾斯（Mike Myers）也後續爆料，現實生活中的瑪格羅比實在超「殺」，千萬不要輕易惹她！

麥克日前上《吉米A咖秀》時爆料不少拍攝《刺殺終點戰》的秘辛，透露瑪格羅比性格豪爽、酒量驚人，更時常主動找人拚酒，甚至曾放話：「我覺得美國人根本不懂喝酒！」結果這句話激起麥克老婆的拚酒慾，直接和瑪格相互尬酒量；只見兩女用「SHOTGUN」方式狂灌啤酒，結果「海量」的瑪格在拚酒把對方撂倒之後，甚至補上一句：「遜！我還可以再喝十罐！」 豪邁舉止讓老江湖的麥克邁爾斯都冒冷汗直呼：「她讓我好怕怕！」

劇情描述被絕症折磨的教師比爾（賽門佩吉飾演）試圖自我了斷，但始終想死卻死不成。某日，比爾在深夜的咖啡廳裡結識了美豔金髮女服務生安妮（瑪格羅比飾演）。兩人竟因為「如何成功自殺」這話題而打開話匣子，培養出一段詭異友誼…。而在城市的另一角落，兩位正在執行危險任務的殺手（麥斯艾朗、戴克斯特佛萊契飾演），為了獲得高額賞金在城市之間來回奔走，急切想要找到暗殺目標的線索…。

然而夜班警衛（麥克邁爾斯飾演）的出現，竟意外牽起這兩組貌似毫無關聯的人物。隨著一樁又一樁的犯罪事件發生，也逐漸揭露出眾人的神秘過去，以及交織而成的愛恨情仇。最終，他們發現自己全被捲入一場錯綜複雜的犯罪大計。究竟他們能否找出事實真相？而事件背後的神秘主謀又是誰呢？電影5月4日在台上映。

(中時 )

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