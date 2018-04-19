安那盼赴澳洲留學 不排斥發展異國戀情

2018年04月19日 16:51 中時 尤嬿妮

安那今出席公益活動。（創世基金會提供）

安那（右）今出席公益活動。（創世基金會提供）

安那今出席創世基金會公益活動，號召民眾募集300萬尿片，幫助台東創世安養院的植物人，安那表示因媽媽也是台東人，因此義不容辭接下邀約，為了活動她缺席今天學校舉辦的複習考，得受罰寫懲罸也心甘情願；目前就讀高二的安那，日前出席活動表示還沒考慮選念大學那一科系，今表示如果有機會想出國留學，因爸媽重視她英文成績，阿姨張惠妹也曾說要把她丟去美國學英文，坦言家裡長輩很重視語文能力。

安那說最想去澳洲留學，除了喜歡當地人文氣侯，不排斥談一段異國戀情？安那甜笑不否認，害羞的表示國籍不是問題，但得等自己18歲成年後、爸媽解禁愛令再說；打算在台灣念完大學再出國？她表示一切還沒跟家人討論，若在台灣念大學，希望有機會參加與國外學校交換學生的計劃。

她近期除了忙即將到來的期中考，演出、活動邀約仍不少，今活動結束又馬不停蹄趕搭機飛澎湖，參加今晚澎湖花火節演出；收入越來越豐厚她全交由媽媽存起來，每個月零用金約5、6000元，她透露最近很愛跟同學一起玩夾娃娃機，最多一天花2、300元夾娃娃，笑喊其實滿浪費，應該把錢捐助公益，透露平時最常在便利商店捐零錢或發票，也常買弱勢團體在路邊賣的愛心餅乾，「真的很好吃」。

(中時 )