安那盼赴澳洲留學 不排斥發展異國戀情

安那今出席公益活動。（創世基金會提供）

友善列印
中時
安那今出席公益活動。（創世基金會提供）
安那（右）今出席公益活動。（創世基金會提供）

安那今出席創世基金會公益活動，號召民眾募集300萬尿片，幫助台東創世安養院的植物人，安那表示因媽媽也是台東人，因此義不容辭接下邀約，為了活動她缺席今天學校舉辦的複習考，得受罰寫懲罸也心甘情願；目前就讀高二的安那，日前出席活動表示還沒考慮選念大學那一科系，今表示如果有機會想出國留學，因爸媽重視她英文成績，阿姨張惠妹也曾說要把她丟去美國學英文，坦言家裡長輩很重視語文能力。

安那說最想去澳洲留學，除了喜歡當地人文氣侯，不排斥談一段異國戀情？安那甜笑不否認，害羞的表示國籍不是問題，但得等自己18歲成年後、爸媽解禁愛令再說；打算在台灣念完大學再出國？她表示一切還沒跟家人討論，若在台灣念大學，希望有機會參加與國外學校交換學生的計劃。

她近期除了忙即將到來的期中考，演出、活動邀約仍不少，今活動結束又馬不停蹄趕搭機飛澎湖，參加今晚澎湖花火節演出；收入越來越豐厚她全交由媽媽存起來，每個月零用金約5、6000元，她透露最近很愛跟同學一起玩夾娃娃機，最多一天花2、300元夾娃娃，笑喊其實滿浪費，應該把錢捐助公益，透露平時最常在便利商店捐零錢或發票，也常買弱勢團體在路邊賣的愛心餅乾，「真的很好吃」。

(中時 )

瑪格羅比找人拚酒 撂倒男星老婆 亞曼達賽佛瑞逃命躲追捕 不惜脫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。