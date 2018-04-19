亞曼達賽佛瑞逃命躲追捕 不惜脫光光色誘探員

亞曼達在片中尺度大開，全裸色誘探員。（海樂提供）

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亞曼達身穿黑色大衣，展現神秘駭客風範。（海樂提供）

以《鐘點戰》科幻題材吸引全球目光，紐西蘭導演安德魯尼可，暌違多年最新執導作品《視界戰Anon》再度回歸科幻題材，風格詭譎驚悚，層層緊扣隱私保密與AR視覺。女主角是之前《鐘點戰》合作過的亞曼達賽佛瑞，兩人合作起來十分有默契，亞曼達更為戲大方裸露，更增看點！

《視界戰》同樣由安德魯尼可親自執筆劇本，故事背景設定在，沒有隱私的未來世界，每個人的視覺都直接傳輸到雲端記錄儲存，以降低犯罪案件。在首都發生一連串謀殺懸案，探員薩拉發現一名神秘女子，她沒有身份記錄，完全推翻社會現有制度，他必須在下個受害者出現前，將神祕女子逮捕。

亞曼達賽佛瑞飾演該名神秘女子，時而神祕時而性感；為了逃脫出探員的追捕，更是不惜全裸色誘。整場裸戲亞曼達更無要求清場，大方直率的演出，讓拍攝一次就搞定。

安德魯尼可是位充滿天馬行空想像的創作者，故事題材總是走在電影圈前端；在1997年便以《千鈞一髮》初試啼聲，被美國媒體選為「最接近事實的科幻電影」第一名。隔年編寫《楚門的世界》，榮獲奧斯卡原著劇本提名；《鐘點戰》在全球獲得億萬票房成績，同時也彰顯他在片中對於道德和科技的質疑。

《視界戰》導演把重點放在個人隱私和社交媒體擴張；在近年發生史諾登事件和維基解密曝光全民隱私，讓導演有所感慨，當年編寫《楚門的世界》，現在已經成為真實生活。而科技日新月異，iPhone開啟臉部辨識、任天堂將AR技術發揮到淋漓盡致；片中『眼球監控』概念或許也將成為科技發展的下一步。電影將於5月4日在台上映。

(中時 )

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