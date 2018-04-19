奧捷8日4萬有找 東歐報名趁現在

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「旅展來了，我們老地方見！」2018高雄市旅行公會夏季國際旅展於4月20日至23日，在高雄展覽館盛大舉辦，長榮航空旗下旅行社長汎旅運，特別推出4萬元有找的奧捷行程，一次暢遊奧地利、捷克兩大國家；考量南部民眾出團的便利性，長汎也規劃多項高雄出發的超值產品，包括日本東京、中國大陸華東及東南亞北越行程，並針對提早安排暑假、賞楓及跨年假期的民眾，推出精選行程折扣再下殺。

東歐既有歐洲的文藝浪漫，又能以相對超值的預算，體驗美好的食宿玩樂。長汎旅運主打「限搶奧捷8日」，旅展限定優惠價39,900起（含稅），用實惠的價格，一次暢遊奧地利與捷克兩大國家，行程搭乘長榮航空輕鬆抵達維也納，邀你漫遊布拉格、克倫諾夫、薩爾斯堡及鹽湖區等知名景區；想多遊玩「多瑙河之珠」匈牙利的民眾，可以選擇「FUN遊奧捷斯匈12日」，旅展限定優惠價65,900起（含稅），感受東歐的悠閒步調，每個轉角都是風景，盡享浪漫的遊藝時光。

航線逐年增加的高雄國際機場，也讓南台灣民眾出國旅遊時更多選擇，還能省下交通接駁的寶貴時間，因此本次旅展長汎規劃高雄出發「小資暢遊華東4日」優惠價10,900起（含稅），下榻五星酒店，行程走訪「魚米之鄉」無錫、「東方威尼斯」蘇州，參觀惠山古鎮、蘇州博物館等當地代表性景點，全程無購物，讓小資荷包輕鬆無負擔；另外推薦「韓風5日」12,900起（含稅），暢玩明洞、北村韓屋村、德壽宮等首爾著名景點，並前進韓劇拍攝地，再次體會劇中的感人情節。

長汎旅運為南台灣的民眾加碼推出「門市同歡慶」活動，高雄旅展期間於台南府前、高雄苓雅門市報名付訂旅展優惠行程，並按讚長汎假期Facebook粉絲專頁、加入官網會員，即可獲得獨家下單禮。更多精采與優惠行程請洽長汎旅運的高雄旅展現場，展區編號B11，4月20日至23日。

(工商 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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