大甲媽祖進香回鑾 拜訪行程滿滿

大甲媽祖進香回鑾19日凌晨進入彰化縣首站拜訪溪州水尾村震威宮的「鍾馗」。（鐘武達攝）

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大甲媽祖進香回鑾19日上午到明道大學駐駕，師生熱情相迎。（鐘武達攝）
佛教的慈濟志工也列隊迎接大甲媽祖還設醫療站服務同時宣導環保與蔬食。（鐘武達攝）

大甲媽祖9天8夜遶境進香回程一刻不得閒，鑾駕19日凌晨跨過濁水溪進入彰化縣，首站拜訪溪州鄉的「鍾馗」，接著埤頭鄉明道大學、還有合興宮等宮廟的神明，晚間駐駕北斗奠安宮，途中還有佛教慈濟志工設醫療站，所到之處信徒夾道設香案，相當熱鬧。

2018大甲媽祖遶境進香活動17日在嘉義奉天宮完成祝壽祭典後起駕回鑾，18日晚上駐駕雲林縣西螺福興宮，隨即19日凌晨1點多繼續北返，鑾駕在凌晨3點由鎮瀾宮董事長顏清標護駕跨過濁水溪，第1站就到彰化縣最南端的溪州鄉水尾村震威宮拜訪「鍾馗」。

震威宮管委會表示，大甲鎮瀾宮早在西螺大橋尚末興建前就有進香活動，媽祖鑾駕要度過濁水溪南下時，震威宮信徒都會鼎力幫忙並護駕，雙方建立深刻友誼，為此，每次大甲媽祖進香回鑾，都一定會專程到震威宮駐駕與鍾馗「敘舊」，並由鍾馗陪同在村中遶境祈福。

鑾駕接著轉往埤頭鄉，9點30分進到明道大學，師生熱情迎接並體驗「躦轎腳」，副校長張冀青說，明道是大甲媽唯一駐駕的大學，去年還成立媽祖文化學院，這次迎接媽祖，師生特別規劃「水族朝聖」祭典。

媽祖鑾駕經過的村落或道路，都有信徒香案迎接，佛教慈濟志工的攤位顯得格外特別。慈濟志工說，慈濟北斗人醫會響應「世界地球日」，在北斗鎮斗苑路設有醫護服務站，同時宣導環保與蔬食，愛地球沒有宗教之分。

永靖鄉成美文化園，則感念媽祖慈悲，19日還特別開放空調的室內空間供300徒步香客住宿、熱水淋浴與餐飲，香客說「堪稱5星級的服務」。

(中時 )

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