來賓嗆：等下開車把妳撞死 周玉蔻當場崩潰跳針！

媒體人周玉蔻。(本報系資料照)

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中時電子報

媒體人周玉蔻早前曾在臉書分享一份民進黨勸進蘇貞昌參選新北市市長的民調，但遭民進黨發言人否認，指黨內沒做這份民調，不知數字從何而來。周玉蔻本月14日又在某政論節目中，遭來賓與主持人逼問民調來源，甚至還被來賓黃越宏嗆聲「為了實踐妳的發誓，要不然等下開車把妳撞死，這樣好不好」，令周玉蔻當場崩潰暴怒。

周玉蔻早前在政論節目中遭逼問民調來源，她表示：「這跟選對會毫無關係，跟黨中央毫無關係，而且也不是任何黨的人士操作」，被反問那為何相信這份民調是真的？周玉蔻答得荒唐：「因為我內心相信它是真的！」引發全場爆笑，甚至遭黃越宏質疑「跟武打片一樣，套招套好的」。

聽聞黃越宏這句話，讓周玉蔻當場耍狠發毒誓：「黃越宏，我告訴你，如果我是套招的，我出去被汽車撞死，可以嗎？」接著更痛批黃越宏發言惡毒，黃越宏也反擊：「我們說如果不是打手，那可能就是套招，難道妳講的都是真理，別人的沙盤推演，就叫做什麼惡毒。」令周玉蔻聽完更怒，連續跳針3次「你就是惡毒、你就是惡毒、你就是惡毒」！

黃越宏面對周玉蔻崩潰指責，又再酸一句：「好了好了，為了實踐你的發誓，要不然等下開車把妳撞死，這樣好不好？」令周玉蔻更為火大，當場放話要製作單位別剪掉這一段，「討論節目可以到這個地步嗎？」

看到周玉蔻遭嗆崩潰，令PTT網友爆笑留言「太好笑了 最後突然崩潰是怎樣」、「coco會告黃越宏恐嚇嗎」、「說個笑話，她不是打手」、「賺通告費被馬英九告的人」。

(中時電子報)

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