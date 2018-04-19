打擊慣老闆！薪資不到4萬元不得「面議」

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中時

立法院社會福利及衛生環境委員會今下午逐條審查《就業服務法》部分條文修正草案，在雇主招募部分，新增兩大重要內容，包括增列不得因星座、血型等歧視求職者，及要求4萬元以下職務，求職廣告，需載明薪資或以級距表示薪資範圍。

打開求職網頁，多數公司的薪資欄位都寫的「面議」，但不少求職者到現場面試後，一問才發現，雇主開出的薪資低於同業、或是薪資不符合求職者期待，常有受騙上當、白跑一趟的感覺。

因此，在立委提案促成下，今委員會初審通過，新增「提供職缺之經常性薪資未達新台幣4萬元，需要公開揭示薪資或薪資範圍」，如果雇主違法這項規定，可處6萬至30萬元的罰鍰。

另外，過去曾有民眾反映曾因雇主特殊星座、血型偏好，而未獲得求職職位，甚至有雇主直接在徵才廣告上寫「拒絕〇〇座」、「拒絕〇型」等字眼，在陳宜民等立委提案下，期望在《就服法》第五條保障國民就業機會平等條文中，增列不得設定星座、血型、命理為求職條件。

但勞動部官員認為，這三類都屬於命理範圍，不像性別、種族、出生地等特徵，是難以界定的標準，最後在勞動部官員的協調、跟提案委員的互相協調下，同意不列命理，但通過「星座、血型」，也就是未來雇主如果以星座、血型為求職條件，來拒絕求職者，就可視為就業歧視，可罰30萬至150萬元罰鍰。

(中時 )

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