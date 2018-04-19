影》伊朗新型飛彈防禦系統Kamin-2　亮相陸軍日閱兵

伊朗陸軍日遊行現場展示了各式飛彈。(圖/美聯社)

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中時電子報

4月18日是伊朗的陸軍日，伊朗在首都德黑蘭舉行了盛大的閱兵儀式。遊行現場除了展示新型飛彈以外，還有裝備火箭炮和機槍的直升機進行編隊表演。更重要的是，伊朗還公布了一款最新的飛彈防禦系統Kamin-2。

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根據《防務新聞》(Defense News)報導，伊朗當天在閱兵式上展示了新型飛彈防禦系統Kamin-2。這個系統能夠攔截並摧毀低空飛行的無人機，專門負責打擊各種低空威脅的飛行物。

伊朗陸軍日在首都德黑蘭舉行了盛大的閱兵儀式，聲勢浩大、場面壯觀。(圖/美聯社)
伊朗陸軍日在首都德黑蘭舉行了盛大的閱兵儀式，聲勢浩大、場面壯觀。(圖/美聯社)

伊朗陸軍日在首都德黑蘭舉行了盛大的閱兵儀式，聲勢浩大、場面壯觀。(圖/美聯社)
伊朗陸軍日在首都德黑蘭舉行了盛大的閱兵儀式，聲勢浩大、場面壯觀。(圖/美聯社)
伊朗陸軍日在首都德黑蘭舉行了盛大的閱兵儀式，聲勢浩大、場面壯觀。(圖/美聯社)

《每日星報》(Daily Star)報導，這套最新的軍事系統是Mersad導彈系統的升級版。

當地媒體報導，伊朗專家說Kamin-2新型飛彈防禦系統是根據世界最先進的技術進行升級。

報導指出，伊朗未來可能會將這些飛彈部署到敘利亞等中東地區，以打擊「區域威脅」。

(中時電子報)

文章來源：Mysterious Iranian missile on display in Army Day parade

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