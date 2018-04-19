挲田草與堆積木 城市、鄉下孩子不同的學習

2018年04月19日 17:20 中時 鐘武達

台中市上石國小帶來積木手作課程與香田國小的小朋友分享。（鐘武達攝）

都市、鄉下就是不一樣！台中市上石國小19日造訪彰化偏鄉二林香田國小，雙方孩子透過積木手作課程與田間「挲草」，交換彼此生活體驗與學習心得，不曾下田的上石國小小朋友在難得的挲草與抓福壽螺體驗後都說，「農夫實在太辛苦了」。

香田國小校長林素卿說，上石國小近年來推動積木手作課程，這次配合「幸福學伴 城鄉齊步走」交流，由校長鄭淑真帶隊將「積木」課程移動到稻田，不僅是新體驗，也讓城鄉孩子可以相互學習。

上石國小的小朋友帶著香田的朋友，在教室進行科學的探究，香田學生第1次透過手作課程學習槓桿原理、齒輪轉動，感受不一樣的科學學習，都說很有趣。

不曾下過田，上石國小的孩子這趟二林之旅 ，正是田間雜草竄生的時候，他們在農事達人林文達的帶領指導下，打著赤腳進到生態田體驗「挲草」，還幫忙抓「福壽螺」。

林文達說，「挲草」是早期農民的除草方式 ，雙膝要跪在水田秧苗間，兩手將秧苗周邊的雜草「磨」掉，好像幫秧苗做「SPA」，拔下的草則壓入土裡防止繼續蔓生，也可以當作肥料 滋養大地。更說，福壽螺會吃掉水稻的莖和葉，所以要趕快抓走。

上石的孩子表示，實際進到田間體驗「挲草 」，終於才懂得「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的道理。

(中時 )