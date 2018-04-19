跟上髒髒包熱潮 紅豆餅也出髒髒系列

2018年04月19日 17:21 中時 林和生

跟上髒髒包熱潮，紅豆餅也出現髒髒系列。（林和生攝）

陳嘉明嗅到髒髒包商機，順勢推出髒髒紅豆餅。（林和生攝）

吃了手髒、臉髒、嘴巴髒的髒髒包，一路從韓國紅到台灣，近來大街小巷掀起一股髒髒包熱潮，屏東市紅豆餅業者陳嘉明也嗅到商機，利用巧克力與可可粉製成「小而美」的髒髒紅豆餅，隨即抓住消費者目光，一天就能狂銷近50顆。

比起一般市售髒髒包小上一號，每顆要價25元的髒髒紅豆餅意外受到小資女孩青睞，29歲老闆陳嘉明笑說，這樣的大小剛好適合女生，內餡還加入粉圓，特殊口感每日限量出售，常有晚到客人只能望餅興嘆。

曾經做過房仲、也投入餐飲行業，陳嘉明因為孩子愛吃紅豆餅，1年多前毅然決然轉換跑道當起老闆，他說，當初就是為了讓孩子吃得健康，才會去創業，所有用的食材都很講究，有萬丹紅豆、屏東在地的陳家蜂蜜，連避免粉圓添加焦糖色素，都乾脆自己熬煮。

創業初期真的被「堅持」害慘，陳嘉明說，因妻子讀得是餐飲，學校都教適時融入添加物無傷大雅，但總覺得有違初衷，所以不斷研究成分、比例，一開始光粉漿就不知道倒掉幾桶，每天也要吃數十顆紅豆餅試驗。

如今回頭看堅持是對的，紅豆餅攤位每日下午1點半營業，就開始有預約人潮上門，甚至有媽媽帶著孩子來買，自己當場吃了3、4顆，才發現孩子在旁已口水直流，他笑說，這些日常風景都是對我們最好的鼓勵。

(中時 )