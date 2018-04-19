美航空意外乘客半身被吸出窗 英雄牛仔急拉一把

美國西南航空（Southwest Airlines）的WN1380班機，因左邊引擎爆炸，緊急降落於費城國際機場。(圖/美聯社)

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中時電子報
機上窗戶破裂。(圖/美聯社)

美國西南航空1380班機17日發生左側引擎爆炸事故，殘骸碎片還將窗戶砸出一個大洞，造成坐在窗邊的富國銀行高層里奧丹（Jennifer Riordan）半身被氣流吸出窗外，雖然她身旁的2名乘客及時將她拉回，且有好心的護理師在降落前為她做CPR，但她仍因頭部及軀幹遭到重擊而身亡。

據《今日美國》報導，西南航空1380班機的左側引擎17日在3萬2500英尺高的空中爆炸，引擎殘骸打破機窗，導致坐在窗邊的43歲乘客里奧丹（Jennifer Riordan）上半身被氣流吸出窗外，好在她身旁的乘客麥金提（Tim McGinty）和尼德姆（Andrew Needum）趕緊合力將她拉回機內。

戴著牛仔帽的麥金蒂當時就只和里奧丹相隔一個走道，正當窗戶破裂、其他乘客忙著戴上氧氣罩時，他在幫身旁的妻子戴上氧氣罩後，看見里奧丹遭氣流吸出窗外，一個箭步就上前抓住她，但仍無法獨自將里奧丹拉回機艙內。

左側引擎爆炸。(圖/美聯社)

就在這個緊要關頭，來自德州的消防員尼德姆（Andrew Needum）也加入救援，兩人合力將里奧丹拉回機艙內。

隨後退休護理師佩姬‧菲利普斯（Peggy Phillips）也在聽到空服員詢問是否有人會心肺復甦術（CPR）時，立即摘下氧氣罩，在降落前與尼德姆輪流為重傷的里奧丹做CPR。

經營牧場的麥金提也在這場意外中手臂受傷，他表示拉住里奧丹的當下十分艱困，「那2分鐘簡直就像2個小時那麼長」。

西南航空這起意外引發造成1死7傷引發全美震驚，雖然擔任富國銀行高層的里奧丹，仍因頭部、頸部與軀幹受到鈍性撞擊創傷而身亡，但網友也紛紛大讚這3名和里奧丹素不相識卻不顧自身安全、出手相助的英雄。

里奧丹的姑嫂瑪麗安娜（Marianne Riordan）也感謝這3名乘客的英勇行為，因為他們的出手相助，才讓悲痛的家屬至少能夠為里奧丹舉辦一場葬禮，她也說：「因為有你們，她才沒有飛出機窗外，我們才沒有失去她。她不只是一個死亡人數的數字。」

(中時電子報)

文章來源：Hero cowboy, firefighter together pulled mom who was sucked out of Southwest flight back inside

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