賴揆：核二2號機儘速恢復運轉 民進黨應支持深澳電廠

賴清德今主持便當會，特別指示經濟部及台電，針對核二廠2號機恢復運轉，一定要儘速成功達成、一定要安全無虞。(中央社)

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行政院長賴清德5月4日將到立法院報告能源政策，賴揆今主持便當會，特別指示經濟部及台電，針對核二廠2號機恢復運轉，一定要儘速成功達成、一定要安全無虞。對於深澳火力發電廠的興建，賴揆也要求民進黨團全力支持。行政院發言人徐國勇則說，深澳電廠保育區的問題，依照漁業法規範，屬於「第三分區」也就是可以適度進行開發。

行政院副發言人丁允恭轉述便當會內容，其中賴揆強調2025非核家園的政策目標必然要落實，核電的佔比將會以20%再生能源來取代，政府也會就所需土地及饋線系統來進行建置及努力，在非核家園落實之外，穩定供電也是要落實的政策目標，包括20%的再生能源，80%的火力發電，其中50%是燃氣、30%是燃煤，而為落實國民健康，也要儘可能降低空氣汙染的影響。

至於核電部分，丁允恭轉述，賴揆要求對核二廠2號機恢復運轉，經濟部及台電一定要確保儘速成功達成、而且一定要安全無虞。

對於近日高度爭議的深澳火力發電廠興建案，賴揆呼籲民進黨團全力支持。行政院發言人徐國勇補充說，深澳電廠涉及的保育問題，瑞芳的海岸管理要依照《漁業法》規定，《海岸管理法》只是補充規定，海洋保育區依照漁業法公告事項，共分為三類，包括完全禁止進入或影響、禁採捕、以及多功能使用，大家到瑞芳都看到養九孔，顯然不是第一類，瑞芳也有紫菜海菜，代表也不是第二類，而是屬於可以適度進行開發的「第三分區」。

(中時 )

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