跟著蝴蝶去旅行　水保局、日管處串連22農村推10遊程

2018年04月19日 17:28 中時 沈揮勝

「跟著蝴蝶去旅行」遊程結合各社區特色產業，頗受好評。（沈揮勝攝）

遊程結合各社區特色產業。（沈揮勝攝）

拾參村茶席。（沈揮勝攝）

「跟著蝴蝶去旅行」發表會。（沈揮勝攝）

會場營造蝴蝶意象。（沈揮勝攝）

大日月潭地區包括埔里、魚池，以蝴蝶王國聞名遐邇。（沈揮勝攝）

群蝶聚集。（沈揮勝攝）

推動農村再生，農委會水保局長期輔導城鄉社區發展產業觀光，近期整合南投、台中分局區內22個潛力聚落，依4大主題規畫10組套裝遊程，19日以「跟著蝴蝶去旅行」為軸，在日月潭向山行政暨遊客服務中心舉辦發表會，吸引大批旅遊業者關注。

發表會由水保局副局長林長立、日管處長洪維新主持；魚池鄉長陳錦倫、水保局南投分局長陳榮俊與副工程司盧啟榮、台中分局長簡俊發、埔里紙教堂負責人廖嘉展、魚池鄉「拾參村」團隊代表陳秋坤，以及蘇水定、鍾雲暖等知名社區人士共襄盛舉。

林長立指出，此跨部會合作計畫結合交通部觀光局，相關部門協力推動城鄉發展，以早期水沙連地區、埔里蝴蝶王國捕蝶故事，延伸出春季活動「跟著蝴蝶去旅行」，提倡生態實踐農村、友善人文農村、深度體驗農村，推動農村再生、創造在地農業的新價值。

夏季則利用彰化花壇傳統磚藝結合無毒茉莉花，打造與眾不同的茉莉花夢想館；秋季到雲林吃最道地的芋頭料理、體驗吃果子拜樹頭的傳統搶水節，緬懷對土地的用心、引水灌溉的辛勞。

此外，冬季漫步嘉義雲端，走訪雲梯體驗大地茶席文化活動，在四面環山、天地開闊的環境中飲茶，茶香甘醇、山嵐飄渺。

水表局指出，日月潭大水沙連地區生態樣貌豐富。4月21日，將在向山遊客中心舉辦農萊市集活動，現場邀請農萊陣線、南投青農聯盟、台灣山守線農村再生發展協會，將中部各地農村良品齊聚展售；此後到6月24日推出一連串遊程，相關資料網搜臉書「農村小童」。

(中時 )