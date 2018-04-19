羅時豐首度參與Legacy開唱 養肥工作人員月增3公斤

羅時豐將於6月舉辦演唱會。（Legacy台北提供）

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羅時豐將於6月舉辦演唱會。（Legacy台北提供）

Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會，首波集結羅時豐、陳勢安及動力火車開唱；打頭陣的羅時豐將於6月分別在台中、台北演出，擁有歌手、演員、主持人等多重身分的他，今年工作行程滿檔，擔綱電視劇男主角，每日拍戲時數超過12小時，但羅時豐依舊堅持抽時間錄音、練唱發表新單曲；對工作人員非常大方的他，為了慰勞團隊的辛苦，錄音期間天天辦桌，高檔日本料理、山東菜、客家菜等應有盡有，讓工作人員幸福肥月增3公斤，而自我要求嚴格的羅時豐因勤健身維持身材，每天大吃身材卻絲毫沒有變形。

首度接下Legacy演出的羅時豐，在氛圍更年輕、更有活力，專為現場演出打造的展演空間舉辦千人演出，不僅可與樂迷近距離接觸，還能帶給大家耳目一新的感覺，他相當期待。這回演出定名為《愛‧難得》，唱出他經歷歲月洗禮體悟、「中古男人」式的鐵漢柔情，除發表為新戲《情·份》量身打造的新單曲《難得》，也將以國台語雙聲道精選多首歌曲作改編。

羅時豐「愛‧難得」演唱會將於6月1日在Legacy台中、6月3日在位於華山的永豐Legacy Taipei演出，門票明 （20日）中午12點開賣，全台ibon機台與iNDIEVOX售票網皆可購票。

(中時 )

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