竹縣愛心家庭關懷協會弱勢家庭歡度母親節

2018年04月19日 17:43 中時 陳育賢

新竹縣愛心家庭關懷協會19日提前舉辦母親節慶祝活動，邀請志工與弱勢家庭同歡。（陳育賢攝）

雖然距離母親節還有半個多月的時間，但每年都會邀集弱勢家庭朋友到縣長公館作客的新竹縣愛心家庭關懷協會，19日再次提前慶賀，理事長古素珍特別與副縣長楊文科與志工、弱勢家庭模範母親同歡，場面溫馨歡樂。

此次歡慶活動是由古素珍代表縣長邱鏡淳邀請弱勢家庭及社團伙伴到縣長公館作客，把公益愛心傳送到需要的家庭裡，讓遭遇變故與境遇困苦的朋友及時關懷。

而今年選出的志工家庭、弱勢家庭模範母親包括有關西鎮范邱玉蘭、寶山鄉邱宋秀英、竹東鎮葉詹秋杏、羅黃葱蘭、鍾賜平、竹北市葉麗珠、徐銥詅、新埔鎮曾雪英、芎林鄉劉羅有妹、新豐鄉盧正妹、橫山鄉徐永妹等，現場長輩並接受子孫奉茶表孝心，感謝天下母親一生辛勞，為家庭、社會所做貢獻。

活動中也安排多項社區團體表演節目助興，和媽媽們歡喜1整天，包括有鵝媽媽幼兒園媽媽寶貝、關西仁安社區太鼓隊、晨曦舞蹈社你給我的愛及愛的鼓勵、新瓦屋花鼓隊桐花鼓、禾楓舞蹈社酸鳳梨、東方早起會打鼓、竹北社區協會最親愛的人、橫山樂齡中心八段錦、山崎社區環保志工隊親親茉莉花與弄獅、橫山十八氣功隊抖肩舞、竹北東平社區協會最親的人。

(中時 )