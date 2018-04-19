農場科技化 學生就業好心動

2018年04月19日 17:45 中時 林和生

勞動部屏東就業中心19日下午帶領27名華洲工家學生參訪屏縣大龍王農場，透過觀摩「智慧精準農業技術」相關設備、聆聽農場負責人如何運用無人機、衛星空拍與影像分析，節省人力物料成本與精準掌握火龍果最佳採收期等，對ＡＩ農場實際運作有更深入了解，並提升投入新農業意願。

屏東就業中心主任翁素足表示，屏東縣是農業大縣，在當地務農人口處於高齡化、需世代交替階段，科技結合農業所打造的智慧農業，就可成為吸引年輕人投入產業的誘因。屏東就業中心為鼓勵學子畢業後留在家鄉，朝新農業發展，特別帶領學生參訪農場。

農場負責人劉世權表示，約在半年前開始運用「智慧精準農業技術」，以空拍機為例，就在拍花朵數量影像並運用人工智慧系統進行分析，這些資訊能精準預測火龍果的產量與收成日期，協助做日後銷售通路與出貨時間的安排。

另外，火龍果需要在夜間進行補光，過去常得花2個小時，騎車繞農場一圈，確認燈有沒有亮，如今有了無人機空拍影像，他只要花20分鐘就能完成確認，「省時省力好方便」。他也提及農場內裝設的農業感測器，協助蒐集土壤、濕度、電導度、空氣溫溼度、光照度等數據，並透過人工智慧分析及雲端控制，自動為火龍果施肥、灌溉、照光和吹風，提升作物品質及產量。

在場學生聽到火龍果農場內，運用這些科技技術，眼睛為之一亮，對於投入新農業產生濃厚興趣。翁素足指出，接下來將在5月11日上午9點至中午12點半，在內埔圖書館舉辦「內埔地區現場徵才活動」，民眾可撥打(08)7559955洽詢。

(中時 )