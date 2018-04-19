陳府將軍廟新建全國最大開漳聖王銅像 成草屯新地標

2018年04月19日 17:50 中時 楊樹煌

▲草屯鎮陳府將軍廟新建高10公尺、寬6公尺的全國最大開漳聖王銅像落成啟用。（楊樹煌攝）

草屯鎮陳府將軍廟新建高10公尺的全國最大開漳聖王銅像落成啟用，不僅成為草屯地區的新地標，每天都吸引不少觀光客和信眾前往參訪朝拜，讓草屯鎮再添觀光新亮點。

草屯陳府將軍廟位於草屯鎮南埔里，該廟創建於清乾隆年間，迄今280餘年，廟內主祀開漳聖王陳元光將軍，因神明靈驗，香火鼎盛，信眾遍及全國，酬神戲碼每年逾700場以上，終年繞樑不絕，顯見陳府將軍廟的神蹟顯赫。

陳府將軍廟的委員們為弘揚陳府將軍聖德，在主委李士吉及委員的發起下，自去年起積極展開籌建全國最大，也是全國首座以躍馬中原騎馬銅像為主題的陳府將軍聖像，期能成為草屯新地標及觀光新亮點，並護佑地方平安及為草屯帶來繁榮和發展。

而今，陳府將軍廟的躍馬中原騎馬銅像，高10公尺、寬6公尺，日前終於落成，廟方並在銅像基座銘科聖王聖德、聖蹟，以讓信眾了解聖王的豐功偉業，深具歷史性意義，未來也將成為歷史紀念古蹟。

該廟主委李士吉表示，這座耗資700萬元興建的開漳聖王陳元光將軍騎馬雄姿銅像，連同基座高度達10公尺，除供民眾瞻仰，也希望開漳聖王庇佑風調雨順、國泰民安、社會祥和、縣境平安。

(中時 )