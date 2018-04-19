北港農工乙級檢定創新高 證照在手助就業

2018年04月19日 17:56 中時 張朝欣

北港農工今年度「乙級技術士證照」考試大放異彩，共有145張證照到手，總通過率達7成以上，其中農業機械修護職種通過率為100%，19日學校舉行表揚典禮，學生們拿著乙級證照，對於未來就業或繼續進修充滿信心。

北港農工高3今年有206名學生報名參加6個職種的乙級檢定，共取得145張乙級證照，農業機械修護職種通過率百分百最為亮眼，工業配線職種通過率也達到9成3、室內配線職種9成、電腦硬體裝修職種7成3，都是歷年來最佳成績。

實習處就業組長許瓏寶說，其中難度最高的「工業配線」乙級證照，一般而言錄取率僅5成，考取者多為社會人士或科技大學學生，學校電機科學生通過率達9成3，非常難能可貴。

資訊科學生表示，乙級證照考試必需先有丙級證照才能報考，目前許多工作都需要乙級證照，考取後對未來就業有很大的幫助，因此他日夜苦讀，總算順利考取電腦硬體裝修乙級證照，不僅自己高興，連家人都說「不怕找不到工作了」。

校長廖宏瑩說，機械科孫洧珅是今年度最大的贏家，取得機械加工職種、CNC車床職種乙級雙證照，目前正朝著第3張乙級證照「熱處理職種」邁進，「證照在手，希望無窮」，成為學弟妹最佳典範。而農業機械修護職種30人報考全數通過，更讓全校士氣大振。

(中時 )