大增島礁作戰力 傳陸075型兩棲攻擊艦動工

2018年04月19日 18:03 中時電子報 楊幼蘭

最近大陸網路傳出上海船廠的衛星圖，可以看到船塢底部已經開始布墩。而這是船舶船塢期搭載的第一步，後續船舶分段就會在船塢墩上建造。

從衛星圖可以看到中國最新型兩棲攻擊艦的龍骨和輪廓，據悉船塢墩的長度遠超過200米。大陸軍事微博「浩漢防務」指出，據傳中國最新大型075型兩棲攻擊艦長達250米，而圖中200多米的龍骨長度與250米的全長也相吻合。

據可靠管道稱，新型兩棲攻擊艦排水量超4萬噸。從噸位上看，法國海軍的西北風級兩棲攻擊艦的排水量僅2萬噸，而新型兩棲攻擊艦的排水量將超越排水量4.05萬噸的美國黃蜂級兩棲攻擊艦，成為中國自製的最大型兩棲作戰艦船。

分析指出，新艦採用了直通甲板設計，共有4個直升機起降點，艦舷右側設置了2台升降機，可以搭載28架直升機，包括武直-10武裝直升機、Z-8J運輸直升機、直-9反潛直升機，未來還可搭載直-20通用直升機。在機庫下還設置有巨大的塢艙，至少可以搭載4艘俗稱「野馬」的726型陸製高速氣墊船。

有軍事分析家指出，在整體外形上，075型兩棲攻擊艦酷似中國早在2012年阿布達比防務展上展示過的2.5萬噸級出口兩棲攻擊艦。可以想見的是，中國兩棲攻擊艦的型號設計至少準備了5-6年，已經相當成熟，而展示的出口型號，則可能是中國海軍自用型號的試驗產品。

事實上，這在中國海軍發展史上已有前例。例如，中國海軍903型綜合補給艦，就是以上世紀90年代出口泰國的錫米蘭級補給艦為基礎，加以設計完成的。而近海狼群056型輕護衛艦的鼻祖，也是出口泰國的北大年級近海巡邏艦。

而新型兩棲攻擊艦基於以上的性能優勢，可承擔的作戰任務比傳統登陸艦艇更多樣化。尤其在垂直攻擊和登陸能力方面，要比071船塢登陸艦有質的超越，尤其是在執行島礁作戰時，兩棲攻擊艦所帶來的攻擊層面和力度將呈幾何級的成長。

據知名軍事分析家透露，在今後的登陸作戰中，新型大型兩棲攻擊艦以會以艦艇編隊形式執行作戰任務，整個編隊中不僅有以新型大型兩棲攻擊艦為核心，配屬071船塢登陸艦的登陸分隊，還會有防空，反潛及對海作戰的驅護艦分隊，必要時甚至能配置各型潛艇，以獲取制空權、制海權和制電磁權。這不僅能在東海、近太平洋海域的作戰中發揮決定性作用，甚至在全球遠海作戰中，也將發揮重要作用。

(中時電子報)