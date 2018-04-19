政府擬推節電措施 用電大戶超額電費儲戶制管理

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行政院政務委員張景森日前提節電措施，將針對用電大戶提出「獎懲措施」，行政院長賴清德與立委便當會提出修正版，將採取用電大戶超額使用電費「儲戶制」，行政院徐國勇表示，用電大戶超額使用加收的電費不會放到台電口袋，會存在一個儲戶內，企業配合節電、或更新設備時將歸還給用戶，新制希望「越快越好」，爭取今年夏天上路。

行政院發言人徐國勇表示，在節能方面，希望1000kW以上的用電大戶，政府會輔導協助節電，家戶用電希望學校及鄉里進行節電競賽，給予獎金，其中工業用戶節電沒有達到目標時，例如天氣熱到一個程度，會提早告訴用電大戶，採前幾天的平均用電量，希望節電1%到5%，這些大戶就可以調整生產時程，有些生產時程可以調整到晚上，若達到目標，政府將有獎勵，電費會減少，尖峰省下一度電，也許可以變成離峰的兩度電，「削峰填谷」把用電的尖峰削掉，填到用電的低峰，希望工業用戶可以達到節電，這些都是鼓勵措施，如果沒有省反而更多的話，超出的電費可能會要求高一點，多的錢不會放到台電的口袋，政府正在規劃變成這家工廠的儲戶，以後節電成功再還給他，甚至要更新設備，也可以還給他做更新設備的費用，表示這不是政府要錢，還是屬於工廠的，用這種方式鼓勵節電，但如果長期不節電，這筆錢政府再看如何使用。

(中時 )

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