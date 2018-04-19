NBA》護航正妹記者！詹皇：她有先告知問題

2018年04月19日 18:03 中時電子報 黃及人

艾莉曾獲2005年美國妙齡小姐頭銜，外型相當亮麗。(取自艾莉IG)

「小皇帝」詹姆斯19日賽後被場邊正妹記者艾莉(Allie LaForce)訪問，當被問到馬刺總教練帕波維奇愛妻艾琳過世消息，詹皇一度哽咽失聲，造成網路鄉民群起撻伐艾莉不該提出這種問題，沒想到詹皇竟然親自替艾莉「護航」！

季後賽期間關閉個人社群媒體的詹姆斯，賽後在官方平台《UNINTERRUPTTED》發布影片，親自替艾莉澄清且解釋緣由，「我正在回家的路上，關於我在賽後被問到那個問題，許多人認為我在沒有防備狀態下被問，這是完全錯誤的說法。」

「艾莉有先告訴我，她會問我這問題，且取得我的同意，但當開始直播，我的難過情緒頓時占了上風，那只是我發自內心針對艾琳過世的真情流露，」詹姆斯說，「這是很不幸的損失，我再次把我的祈禱傳遞給帕波維奇與他的家人。」

「請大家放過艾莉吧！她遵循適當的採訪流程，你們別再撻伐她了，她很專業且出色完成工作，就像我說的，請把思緒與祈禱送至天堂，NBA大家庭正處一個悲痛時期，我們都在祈禱且祝福帕波維奇一切安好，我們第3戰見。」

現年29歲的艾莉，來頭算是不小，與其說是正妹記者，或用「辣妻」記者比較合適，因為曾獲2005年美國妙齡小姐的她，6年前就跟MLB休士頓太空人投手喬史密斯結婚，如今得到詹皇親自幫忙出面澄清，可說面子給很大！

(中時電子報)