拚收視、喝酒做效果 趙正平：「 難保不出事！」

趙正平透露自己玩遊戲懲罰都是玩真的。（圖片提供：中天）

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趙正平今錄製《麻辣天后傳》，受訪時自己談到節目效果，他表示自己每次上節目講求逼真都是來真的，有一次在節目上被要求從兩層樓高的地方跳水，由於他不怕水，當時製作單位有請他穿上救生衣，並安排救生員在泳池協助，結果跳下瞬間還因此喝了好幾口水，當下腦袋只想著：「我人沒死就好！」

他表示，10年前剛出道時在《國光幫幫忙》節目裡都會喝酒，「一天錄影3集，愈喝愈high喝到第三場人也醉了，反而不是效果而是討人厭。」他形容，剛微醺時感覺好玩，當自己不會控制的話就太OVER，但看到自己喝high的影片還覺得蠻丟臉，心想：「怎會喝成這樣。」他解釋，觀眾看到他在節目中喝酒覺得很新鮮，收視也因此很高，當時為了上節目經常叫助理去找酒，但後來友人告誡他不要這樣喝，自己也深覺：「若製作單位要我每集都喝，難保哪天不出事！」並減少在節目中喝酒，後來他發現即使不喝，也會有收視率高的時候，還覺得當時為何要喝成這樣。

日前去錄八大《娛樂百分百》，節目中玩遊戲輸的一方要受罰，主持人羅志祥很緊張跟隊友說：「我們不能輸，趙哥懲罰都來真的！」因為之前看過趙正平在節目中用「學生帽打臉」懲罰來賓派翠克，當時頭戴小學生的帽子，只見趙正平從下顎把鬆緊帶往下拉，拉到肚擠眼的地方再鬆開，當下只見派翠克痛到差點在節目中翻臉。

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