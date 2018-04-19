貼文出錯還封鎖網友 觀光局挨批

友善列印
中時

推廣台灣觀光的交通部觀光局，社群網站常被網友發現英文單字拼錯，或植入與台灣無關的錯誤資訊，網友將貼文分享到臉書，還遭觀光局小編封鎖帳號，令該網友啼笑皆非。觀光局今坦承疏失，並對此事感到抱歉，已通知所有在外辦事處，任何社群貼文都要注意發文品質。

協助推廣台灣觀光的twitter與instagram帳號「@TripToTaiwan」，把威士忌的英文「whisky」拼成「wishky」，貼文中推薦的燒賣、涮涮鍋，也非台灣美食，連新加坡餐廳、港星周潤發，通通變成台灣的，網友Kathy Cheng發現後，將出錯文章分享到臉書粉絲團「Tricky Taipei」，反而被TripToTaiwan的小編封鎖，令她感到錯愕。

觀光局表示，經與駐紐約辦事處瞭解後，確認有此事，因經營社群需要，委託廠商在推特上架設帳號推文宣傳，屬單一活動，卻發生錯誤，已經要求更正文章內容，並認為封鎖網友帳號不妥，已請廠商恢復其發言權。

觀光局強調，即使授權給廠商管理社群網站，觀光局還是要做好檢查的動作，要求紐約辦事處一定要事先審核貼文，避免錯誤；同時也通知所有觀光局在外辦事處，任何在社群網站上的貼文，都必須檢視發文品質。觀光局對於此事件感到抱歉，謝謝網友們指教。

(中時 )

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