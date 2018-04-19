超過200公斤！東港第一鮪確定

東港籍漁船魚來滿6號18日捕獲黑鮪魚，兼程趕回東港漁港「驗明正身」後，確定為今年第一鮪，船長林家瑞開心合影。（潘建志攝）

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東港籍漁船魚來滿6號18日捕獲黑鮪魚，兼程趕回東港漁港「驗明正身」後，確定為今年第一鮪，圍觀民眾搶著拍照。（潘建志攝）
東港籍漁船魚來滿6號18日捕獲黑鮪魚，兼程趕回東港漁港「驗明正身」後，確定為今年第一鮪。（潘建志攝）

東港第一鮪確定！東港籍漁船「魚來滿6號」18日凌晨捕獲1條黑鮪魚後，快馬加鞭趕回東港，19日下午經東港漁會「驗明正身」後，確定為今年第一鮪。船長林家瑞第1次當船長就捕獲第一鮪，笑得合不攏嘴；漁會預計22日上午10時進行拍賣。

魚來滿6號是18日凌晨2時於東經124度18分、北緯20度3分，台灣東南方400多公里處海域捕獲1尾黑鮪魚，目測重約180公斤，通報東港電台後確認應該是第一鮪，由於第一鮪有「先入港先贏」的規定，馬上兼程加速趕回東港。

漁船19日中午12時許返抵東港，漁會於下午3時驗魚。在眾人期待中，碩大黑鮪從船艙吊起，現場一片驚呼，老經驗船員一看便說，「絕對超過標準的180公斤！」經漁會人員檢驗後，所有條件都符合，確定為今年第一鮪，將於22日由縣長潘孟安擔任拍賣官進行拍賣。

43歲林家瑞之前和父兄一起出海10多年，去年買下二手船，首度當船長出海就捕獲第一鮪，是家族中第一人，非常開心。他是東港嘉蓮里人，今年小琉球碧雲寺觀音媽300年來首次跨海遶境，並到舊嘉蓮宮過夜，他幫忙抬轎並鑽轎底，結果意外捕獲第一鮪，直呼「觀音媽保佑！」

東港區漁會總幹事林漢丑說，一般都是「月光暝」月亮較亮時才能抓到黑鮪魚，初三抓到真的很神奇。記者詢問第一鮪的真正重量，他表示要等到拍賣當天才能公布，不過保證「超過200公斤」。

(中時 )

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