屏東縣市合作添美事 新興社區盼尋回昔日榮景

2018年04月19日 18:17 中時 林和生

曾列為環保示範生態園區的屏東市新興社區大堀，是國內各社區考察觀光的必選景點，但因年久失修，木棧道、欄杆等木製品，經日曬雨淋導致設備嚴重破損。屏東市公所代表會主席林恊松爭取補助，屏東縣長潘孟安允諾補助經費，縣市合作共同合作，針對五堀區域修復，盼重新尋回當地昔日榮景。

19日新興社區大堀修復工程動土典禮，由潘孟安及屏東市代理市長程清水共同主持，在地代表、里長及社區居民均出席動土典禮，一同為新興社區大堀修復工程祈安納福。

潘孟安表示，屏東市新興社區原本是全國社區營造典範之一，是當地民眾休閒、外地團體觀摩的首選，卻因經費、設備不足，年久失修、導致荒廢，實在相當可惜。經過縣市合作共同討論後，新興大堀步道修復第一期工程由縣市共同籌措1000萬元，做為整體規劃設計，加裝夜間照明設備及環境綠美化，施工範圍將於公館新興社區埔尾堀，牛井堀，拆除原有破損木棧道，重新設置木製平台、木棧道、涼亭，估計將於107年7月底完工。

潘孟安指出，台灣燈會相關籌備事項已如火如荼進行中，未來將以帶狀提昇讓屏東市區形成水岸廊帶，新興社區也將成為亮點之一，希望在縣市通力合作之下，重新打造公館新興社區大堀嘉惠鄰里，讓該社區成為觀光旅遊新景點，屆時也將評估需求引進Pbike與公車式計程車，以解決當地交通問題，一同重建公館六堡往日的榮景。

(中時 )