《中時晚間快報》政院通過糾纏行為防制法草案 恐怖跟蹤四階段處置

政院通過糾纏行為防制法草案 恐怖跟蹤四階段處置

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎政院通過糾纏行為防制法草案 恐怖跟蹤四階段處置

恐怖跟蹤案件頻傳未來將有法可管！行政院會上午「糾纏行為防制法」草案將送立法院審議，未來立法院三讀通過後，糾纏行為視情節輕重，可分四階段處置，並可處1萬到10萬罰鍰；再犯者可由法院核發防制令；違反防制令處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。刑事局依人口數預估，台灣每年可能有4000至5000件糾纏行為。

◎台灣麻疹感染爆不停 到底幾歲最易感染？

目前國內這波麻疹疫情累計18例確診，創下3年來新高紀錄，感染年齡層集中在20至40歲、占有14例，意謂打過疫苗並非終身免疫，使得國人輕忽麻疹疫情，有可能還會爆發下一波感染，國人應要做好自我防範。

◎美制裁中興通訊 陸：勿自作聰明

大陸對美制裁中興通訊再發聲。希望美方不要低估陸方決心。對於美制裁中興一事，大陸商務部新聞發言人高峰19日在回答提問時再次強調，美方行徑引起了市場對美國貿易和投資環境的普遍擔憂，美方的行為表面針對大陸，但最終傷害的是美國自身，不僅會使其喪失數以萬計的就業機會，還會影響成百上千的美國關聯企業，將會動搖國際社會對美國投資和營商環境穩定的信心。

◎張軒睿指纏林心如 高調護愛挨拳頭

台視、八大電視《我的男孩》劇中張軒睿在工作場合公開情牽林心如，被大家投以異樣眼光，這次換成小動作，手指緊緊勾纏女方不放。預告曝光後被網友們直批白目、準備討打，果然高調護愛舉動，馬上被挨吃拳頭。張軒睿說，現實中這情節不會發生在他身上，和喜歡的對象不走高調談情說愛路線，尤其還一起工作的話，更不會讓它發生。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP!
中時電子報app
「醉」狂騎士 騎機車橫切20米馬… 泰籍愛滋女賣淫後離境 警掃黃防…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。