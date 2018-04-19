《中時晚間快報》政院通過糾纏行為防制法草案 恐怖跟蹤四階段處置

2018年04月19日 18:21 中時電子報 綜合報導

◎政院通過糾纏行為防制法草案 恐怖跟蹤四階段處置

恐怖跟蹤案件頻傳未來將有法可管！行政院會上午「糾纏行為防制法」草案將送立法院審議，未來立法院三讀通過後，糾纏行為視情節輕重，可分四階段處置，並可處1萬到10萬罰鍰；再犯者可由法院核發防制令；違反防制令處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。刑事局依人口數預估，台灣每年可能有4000至5000件糾纏行為。

◎台灣麻疹感染爆不停 到底幾歲最易感染？

目前國內這波麻疹疫情累計18例確診，創下3年來新高紀錄，感染年齡層集中在20至40歲、占有14例，意謂打過疫苗並非終身免疫，使得國人輕忽麻疹疫情，有可能還會爆發下一波感染，國人應要做好自我防範。

◎美制裁中興通訊 陸：勿自作聰明

大陸對美制裁中興通訊再發聲。希望美方不要低估陸方決心。對於美制裁中興一事，大陸商務部新聞發言人高峰19日在回答提問時再次強調，美方行徑引起了市場對美國貿易和投資環境的普遍擔憂，美方的行為表面針對大陸，但最終傷害的是美國自身，不僅會使其喪失數以萬計的就業機會，還會影響成百上千的美國關聯企業，將會動搖國際社會對美國投資和營商環境穩定的信心。

◎張軒睿指纏林心如 高調護愛挨拳頭

台視、八大電視《我的男孩》劇中張軒睿在工作場合公開情牽林心如，被大家投以異樣眼光，這次換成小動作，手指緊緊勾纏女方不放。預告曝光後被網友們直批白目、準備討打，果然高調護愛舉動，馬上被挨吃拳頭。張軒睿說，現實中這情節不會發生在他身上，和喜歡的對象不走高調談情說愛路線，尤其還一起工作的話，更不會讓它發生。

(中時電子報)