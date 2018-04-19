史瓦濟蘭樂儀隊招式Made In Taiwan 登上史國雙慶典禮

2018年04月19日 18:48 中時 曾薏蘋

史瓦濟蘭雙慶，車隊進場。（曾薏蘋攝）

蔡總統車隊進場。（曾薏蘋攝）

史王恩史瓦帝三世搭校閱車進場，向群眾致意。（曾薏蘋攝）

史瓦濟蘭雙慶，以傳統音樂開場。（曾薏蘋攝）

史王恩史瓦帝三世與蔡總統握手致意。（曾薏蘋攝）

蔡英文抵史瓦濟蘭雙慶現場。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統台北時間19日傍晚，參加史瓦濟蘭50/50雙慶儀式，數萬人的運動場，人山人海，蔡總統坐車抵達現場時，全場一片歡呼；蔡總統這次是史國座上賓，更坐在史王恩史瓦帝三世隔壁，一起觀禮。特別的是，這次儀隊表演招式Made In Taiwan，是台灣國防部派了四名教官前來受訓。

今年是史瓦濟蘭獨立50週年、中華民國和史瓦濟蘭建交50週年與史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）50歲生日。這就是蔡英文總統17到21日出訪友邦史瓦濟蘭，最重要的目的之一。

與會來自各國的貴賓中，司儀在蔡總統車隊進場時，特別向史國人民及各國貴賓，介紹蔡總統是來自「中華民國台灣」的總統，現在僑胞及與會者，響起一片掌聲，蔡總統下車後，更在眾人夾道歡迎中，好不容易走上觀禮台，也向在場民眾揮手致意。

史瓦濟蘭傳統服飾工作人員。（曾薏蘋攝）

史瓦濟蘭王母抵達現場。（曾薏蘋攝）

隨後王母坐車抵達現場，王母穿著史國傳統服飾，及背後有象圖示的披風，一手拐杖、一手權杖下車，也轉身向大家致意；王母座車離開後，現場這次讚頌聲更大，原來史王出場，史王搭著校閱的吉普車接受軍禮儀式，並繞場向貴賓及人民致意。

蔡英文總統也起身，史王走上觀禮台，向台灣來的貴賓握手致意，更與總統握手時，寒暄數秒後，兩人一起並肩坐下來觀禮。

特別的是，這次儀隊表演，大家都覺得非常眼熟，有台灣軍方樂儀隊的影子，原來台灣國防部派了四名教官前來受訓。此外，今天與會的貴賓，穿的傳統服飾，許多都是委託台灣工廠訂製，專程空運來史。

(中時 )