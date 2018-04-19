泰籍愛滋女賣淫後離境 警掃黃防止疫情擴散

2018年04月19日 18:35 中時 程炳璋

泰國籍女子艾莉絲來台賣淫被抓，離境後檢體竟驗出帶原愛滋，引發台南市衛生局急找上百位尋芳客，台南市北區警方鐵腕掃黃，18日晚間10時許突擊一處半套店，查獲4位外籍賣淫女子與1名嫖客，皆以社維法裁罰3000元，陳姓負責人依照妨害風化罪嫌送辦。

台南市警方日前查獲泰國籍女子在北區某平價飯店內賣淫，並驗出帶原愛滋病，泰女已潛逃出境，警方初估她在台南賣淫期間起碼與上百位嫖客接觸。

此舉引發台南市衛生局關注，要求警方協助尋找與泰女一夜風流的尋芳客，但茫茫人海找尋不易，為了防止愛滋疫情擴散，18日先啟動一波掃黃行動，針對公園路上一家提供外籍女子性交易的半套店，進行突擊稽查。

公園路上這家舒活館，打著外籍女按摩護膚名義，實際上卻作半套猥褻性交易，警方18日晚間持搜索票進入，查獲32歲的越南籍黃姓女子與48歲曾姓男客正進行半套交易。

「手槍打一半警察就進來了」曾男抱怨花了1200元卻被警方「中途攔截」，十分掃興，並稱「就是怕愛滋才找半套店，結果被警察抓，真衰」。

警方在店內共查獲3名越南籍女子、1名大陸籍女子從事賣淫工作，連同曾姓嫖客依照涉維法裁罰3000元，陳姓負責人則依照妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方呼籲，愛滋賣淫事件尚在追蹤與泰籍女有接觸的尋芳客，未免染病者傳染他人，涉嫌觸法，希望這群人可自動與警方獲衛生局聯絡。

(中時 )