阿翔遇女版「浩子」破戒喝酒

2018年04月19日 18:34 中時 蕭雅玲

巴鈺（左起）、阿翔、浩子到宜蘭出外景。（圖片提供：TVBS）

TVBS《食尚玩家》日前浩子、阿翔、莎莎三巨頭彰化行，創下收視創佳績，因此阿翔特別安排一趟宜蘭的吃香喝辣之旅，要讓男女浩子相見歡，沒想到兩人一碰頭，節目立馬「走鐘」，「雙瘋合體、逼瘋阿翔」。而為了讓平常滴酒不沾的阿翔淺嚐金棗酒，巴鈺一句話「你要乾杯，還是要看我的裸體？」讓不愛喝酒的阿翔立馬灌了兩杯！

阿翔這回領軍帶著浩子與巴鈺到宜蘭吃烤肉、拔蔥、游泳、逛酒莊，三人在鄉林間的酒莊，品嚐蜂蜜發酵的金棗釀酒。沒想到酒控浩再度遭逢對手，一開拍巴鈺把酒當水喝，原本應該小酌，結果卻一飲而盡。巴鈺說：「這酒好順喔！你會忘記你在喝酒。」一旁驚呆的浩子怯怯地說：「你的確看起來不像是在喝酒。」而為了逼迫滴酒不沾的阿翔淺嚐，巴鈺用「肉體」威脅，讓阿翔瞬間豪飲，勸酒的功力連浩子都甘拜下風。連喝兩杯的阿翔接著錄美食的時候精神不濟，巴鈺則自願大露香肩，用「美色」幫阿翔醒酒，再度把這位控制哥團長弄到快要抓狂。

「雙瘋」除了灌酒、暗算阿翔外，連阿翔正經八百地介紹甜點的時候也不放過，對著他耳朵狂吹風，搞到阿翔只好把浩子趕走，並搬出一隻超大泰迪熊，擋在他和巴鈺中間。但不受控的兩人，一下破阿翔的梗、一下出怪招，讓場面大失控。

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(中時 )