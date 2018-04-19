建國科大運動與休閒系畢業生 月薪上看10萬元

建國科技大學運動健康與休閒系四技畢業生陳怡婷（右）、莊國珍（左）在學校的推薦下進入香港商世界健身俱樂部實習，期滿被企業留用，月薪淡季也有7、8萬元，旺季12萬元以上，19日回母校分享工作心得。（吳敏菁攝）

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建國科技大學運動健康與休閒系四技畢業生陳怡婷（右）、莊國珍（左）在學校的推薦下進入香港商世界健身俱樂部實習，期滿被企業留用，月薪淡季也有7、8萬元，旺季12萬元以上，19日回母校分享工作心得。（吳敏菁攝）

運動企業已成為新興蓬勃產業，建國科技大學運動健康與休閒系去年畢業生陳怡婷、莊國珍，大四在學校推薦下進入香港商世界健身俱樂部實習，期滿馬上被企業留用，淡季7、8萬元月薪跑不掉，旺季可領到12萬元，19日受邀回母校分享，學弟妹們羨煞。

身材高佻陳怡婷原本就讀彰化正德高中資料處理科，是排球校隊，改以體育績優保送建國科技大學運動健康與休閒系就讀。個性活潑的莊國珍，就讀台中市忠明高中體育班，以體育績優成績保送建國科技大學運動健康與休閒系。

兩人在建國科大導師謝文芳助理教授激勵下，學校各單項運動訓練及競技都可以看到她們的蹤影，並考了數個運動相關證照。得到學校的推薦下進入香港商世界健身俱樂部實習，活潑外向，馬上被相中當教練，陳怡婷被安排在香港商世界健身俱樂部台中SOGO店，莊國珍則在崇德店，打破畢業只能領22Ｋ低薪魔咒。

兩人受邀回母校未即將選擇企業實習的學弟、妹，分享經驗，陳怡婷說，職場變化快、競爭激烈，其實，學校學習資源很豐富，要看怎麼去抓住學習機會。健身俱樂部經營模式隨著器材的不斷推陳出新，教練在工作中也要不斷學習做二次培訓，考新的證照，才能不斷提升服務品質。

莊國珍說，健身教練，工作壓力大，也要看自己抗壓性夠不夠，並不見得每個人都適合，認為得先有工作熱情，有專長又有興趣，就可以勇敢的走下去。

建國科技大學運動健康與休閒系主任王照欽表示，民眾對健康日益重視，運動俱樂部的經營模式越來越多元，產值年年都在成長，也是年輕人實現夢想的好去處，運動健康休閒系畢業生的潛力市場也越來越大。

(中時 )

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