廖科溢非洲險被當盤子 高價搭上失魂列車

廖科溢長途跋涉到非洲出外景。（圖片提供：亞洲旅遊台）

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廖科溢在非洲差點被當「小盤子」。（圖片提供：亞洲旅遊台）

廖科溢主持亞洲旅遊台《我的非洲很有事》節目，日前隨外景隊從奈洛比前往拉穆島，但沒想到沒有在地人的協助，在路邊攔嘟嘟車的時候就被司機喊了十倍的差價，讓他苦笑：「人生第一次身價漲得這麼快」。原本兩人只要2、30元，司機直接喊價200元，幸好旅行經驗豐富的廖科溢已偷偷探聽過車資，沒有隨即答應繼續盤問，但最後因時間關係，只好搭上了報價最便宜100元的車子前往巴士站，工作人員自嘲幸好有比價，只成了「小盤子」。

原本奈洛比到拉穆島路程大約6-8小時，沒想到沿路碰到多次安檢，從早上十點出發一路到晚上七點多才到，共開了九個多小時，沿途幾乎是坑坑巴巴的路，讓向來在鏡頭前總是精神奕奕的廖科溢，也難得面無表情，一下車就說：「為什麼我覺得很像搭到失魂列車？」而9小時的車程，也讓行李廂裡的行李蓋滿塵土，讓所有人看傻了眼。

由於天氣炎熱，廖科溢一行人也入境隨俗在古井設法打水喝，廖科溢才剛拉桶子就發現很沉很重，還把腳頂在井的邊緣拉水桶，工作人員看他很使勁的樣子忍不住問他：「你在忙甚麼啦！」，只見旁邊一名婦女穿了一身漂亮的連身長裙走過來，帥氣的將水桶丟下古井，毫不費勁的再拉上來，讓他當下尷尬到說不出話來。

(中時 )

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