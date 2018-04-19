桃機控管麻疹疫情　實施每日區域消毒

2018年04月19日 18:58 中時 陳麒全

桃園機場消毒清潔工作的信實公司19日表示，即日起每天下午4時到5時，將協助麻疹疫情風險區域實施消毒工作，直到疫情解除為止。圖為信實公司人員消毒台灣虎航辦公室。（陳麒全攝）

桃園機場消毒清潔工作的信實公司19日表示，即日起每天下午4時到5時，將協助麻疹疫情風險區域實施消毒工作，直到疫情解除為止。圖為信實公司人員消毒台灣虎航辦公室。（陳麒全攝）

桃園機場消毒清潔工作的信實公司19日表示，即日起每天下午4時到5時，將協助麻疹疫情風險區域實施消毒工作，直到疫情解除為止。圖為信實公司人員消毒台灣虎航辦公室。（陳麒全攝）

台灣虎航等航空公司空、地勤人員傳出遭麻疹群聚疫情感染，為了有效控管麻疹疫情，負責桃園機場消毒清潔工作的信實公司19日表示，即日起每天下午4時到5時，將協助麻疹疫情風險區域實施消毒工作，直到疫情解除為止。

衛生福利部疾病管制署在3月29日公布今年首例境外移入麻疹確定病例後，18日也表示包含台灣虎航空服員、機組員與其他航空公司地勤人員感染，其中地勤人員都在桃園機場同一層的辦公區域內工作。

為了控管麻疹疫情，桃機公司決定在麻疹疫情風險區域實施消毒工作，負責桃園機場消毒清潔工作的信實公司即日起每日下午4時至5時，協助麻疹疫情風險區域實施消毒工作，將使用稀釋的消毒藥物進行空間與環境噴灑，至疫情宣布解除為止。

信實公司表示，目前實施空間消毒的噴灑區域包括第一航廈非管制區南邊二樓夾層全區，單位涵蓋航警局、疾管署、各航空公司等單位，同時在2樓每個出入口設置管制點。

信實公司也說明，目前消毒所使用的藥劑成分被稱為第四代消毒劑，是世界衛生組織等廣為運用的A1級廣效、安全和高效消毒劑，並符合衛生署公告使用，避免對於風險區域內作業的人員造成危害。

(中時 )