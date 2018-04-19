賴慈泓解放下半身開唱 遭阿達爆料「食言」

賴慈泓日前在誠品開唱。(混血兒提供)

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阿達友情助陣賴慈泓。(混血兒提供)

賴慈泓日前在誠品書店展開「別來無恙」全台座「彈」會，首次專場演出吸引近百名粉絲到場支持，好友阿達、張惠妹御用導演謝乾乾都低調現身，唱到新歌〈我的寶貝〉時，阿達在賴慈泓的再三拜託下上台助陣合唱，沒想到唱到RAP橋段時，阿達麥克風竟當場「失聲」，只好再重來一次，最終順利完成演出，讓他害羞說：「真的欠阿達太多了，要怎麼還。」

阿達除了站台演出，更爆料當年曾在網路替夯曲〈親愛ed你〉辦歌名投票，後來由阿達的命名勝出，當時賴慈泓曾允諾要跳釣蝦池，但事發至今4年都沒實現。

賴慈泓首次專場演出前十分緊張，更直呼：「這演出真的要了我的命！」連乾爸乾媽、姑姑都坐在台下觀看，讓他一臉鐵青說：「從沒在家人面前唱過歌，這場真的太硬了！」也深怕不善言辭的自己會把現場氣氛搞尷尬，為緩解壓力，他決定「解放」自己，穿上自己最愛的休閒拖鞋、短褲演出，在書店格外顯眼，還拜託粉絲拍照千萬別拍到下半身。演出結束後後他也與粉絲一一簽名互動，署名、自拍、抱抱全都答應，甚至有人帶了價值5萬元的牌名牌包要他簽名，他原本拒絕，但抵不過粉絲苦苦哀求，苦笑說：「看著她堅定眼神，我只好硬著頭皮簽了，手還有點抖。」

賴慈泓日前推出第四波新歌〈萬人〉歌詞版MV，未料引來網友罵：「低成本，mv完全體現不出歌曲任何一絲誠意，彷彿它想捕捉的日常感即是如此廉價、唾手可得。」惹得他親上火線回應：「不是低成本，是零成本，出個文字版歌詞，想用音樂拋磚引玉，讓更多人站出來幫助需要幫助的人。」對網友喊話：「看你這種搞不清楚又自以為是的評論，拜託你想像力不要那麼豐富好嗎？顧好你的音樂評論就好！」

(中時 )

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