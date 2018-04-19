六龜4月櫻花美不勝收 民眾把握最後上山賞花期

六龜4月櫻花開花期至4月底，民眾把握最後上山賞花的機會。(林雅惠攝)

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六龜4月櫻花開花期至4月底，民眾把握最後上山賞花的機會。(林雅惠攝)

在台灣有「4月櫻花」之稱的陣雨樹，月初進入開花期，台27甲線六龜十八羅漢山及天臺山、六龜市區，皆可看見綻滿枝頭的粉紅花朵，遊客驚喜的說，賞櫻花不用跑日本，六龜區長宋貴龍表示，花開到4月底，請民眾把握最後賞花時刻。

林務局屏東林管處六龜工作站指出，「陣雨樹」又稱花旗木，它的花期比櫻花長，花朵比櫻花大且更厚實，不易被風吹落，因此更具觀賞價值，由於陣雨樹與櫻花兩者遠看相似度高，因此在台灣有「4月的櫻花」之稱。

莫拉克風災後，六龜區公所為了振興觀光產業，營造特色景觀吸引遊客上山，2013年於台27甲線道路兩側，種下450株陣雨樹(又稱泰國櫻花)幼苗，總長約3.5公里，經過這幾年細心呵護，4月陣雨樹開始綻放美麗的花朵，吸引不少遊客特定上山賞花。

此外，六龜十八羅漢山附近及一貫道天臺山神威道場內也能看見大片粉紅色陣雨樹花海，風景美不勝收。

不少是全家一起上山賞花，一對來自屏東的女子特定開車到一貫道天臺山神威道場內賞陣雨樹，想感受日本賞櫻的情境，李姓女子說，日本的櫻花較浪漫，六龜的陣雨樹比較有活力，但同樣能體會櫻花之美，不虛此行。

(中時 )

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