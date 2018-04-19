以色列慶祝建國70周年 台以將簽打工度假協定

駐台北以色列經濟文化辦事處今在台北市政府舉行七十周年國慶酒會，由以色列駐台代表游亞旭（中）主持，外交部次長劉德立（右2）代表我國政府出席，國民黨立委陳宜民（左1）也出席慶祝。（陳建瑜攝）

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駐台北以色列經濟文化辦事處今在台北市政府舉行國慶酒會，外交部次長劉德立代表我國政府出席。劉德立表示，台以雙方目前已簽訂27項雙邊協定，好高興目前另有2項協定洽談中；以色列駐台代表游亞旭透露，這兩個協議即將（今年）簽署，包含《打工度假協定》及《兩國駕照互相承認協定》，這是非常重要的里程碑。

駐台北以色列經濟文化辦事處今晚除邀清外賓出席國慶酒會外，也邀請以色列國際級知名女歌手諾雅 (Noa) 舉行場台北演唱會。

劉德立致詞時表示，以色列自1948年獨立建國以來，面對無數挑戰，克服無數困境，各項領域新創突破成就，贏得新創之國美名；今年科技部在以色列設立科技組，促進兩國在科技新創有更緊密的合作，期望帶來更豐盛成果。

劉德立指出，台以雙方目前已簽訂27項雙邊協定，包含經濟科技，農業合作會議也將在台灣舉辦，他也很高興告訴大家，有2項協定洽談中，這顯示兩國擴大各方面合作，願兩國雙邊關係創造更多合作空間。

游亞旭則表示，很高興在這裡慶祝以色列七十週年紀念日，台灣就像我們第二個家，正如大家所知，以色列建國之後面臨許多困境，但也成為現在的新創科技之國。

游亞旭強調，台灣和以色列貿易關係密切，台灣是以色列第17大貿易國，進口國排行18，出口排行19；文化方面，以色列今年是台北書展主題國，為了把以色列各項文化音樂食物等生活文化都帶到活動裡面，很榮幸蔡總統也來參加活動。

游亞旭說，他也很高興提到，將有2個協議即將簽署，包含打工度假及兩國駕照互相承認，這是非常重要的里程碑，劉德立剛也提及，科技部在以色列成立科技組，相信將促進兩國經貿科技合作關係。

(中時 )

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