以色列慶祝建國70周年 台以將簽打工度假協定

2018年04月19日 18:52 中時 陳建瑜

駐台北以色列經濟文化辦事處今在台北市政府舉行國慶酒會，外交部次長劉德立代表我國政府出席。劉德立表示，台以雙方目前已簽訂27項雙邊協定，好高興目前另有2項協定洽談中；以色列駐台代表游亞旭透露，這兩個協議即將（今年）簽署，包含《打工度假協定》及《兩國駕照互相承認協定》，這是非常重要的里程碑。

駐台北以色列經濟文化辦事處今晚除邀清外賓出席國慶酒會外，也邀請以色列國際級知名女歌手諾雅 (Noa) 舉行場台北演唱會。

劉德立致詞時表示，以色列自1948年獨立建國以來，面對無數挑戰，克服無數困境，各項領域新創突破成就，贏得新創之國美名；今年科技部在以色列設立科技組，促進兩國在科技新創有更緊密的合作，期望帶來更豐盛成果。

劉德立指出，台以雙方目前已簽訂27項雙邊協定，包含經濟科技，農業合作會議也將在台灣舉辦，他也很高興告訴大家，有2項協定洽談中，這顯示兩國擴大各方面合作，願兩國雙邊關係創造更多合作空間。

游亞旭則表示，很高興在這裡慶祝以色列七十週年紀念日，台灣就像我們第二個家，正如大家所知，以色列建國之後面臨許多困境，但也成為現在的新創科技之國。

游亞旭強調，台灣和以色列貿易關係密切，台灣是以色列第17大貿易國，進口國排行18，出口排行19；文化方面，以色列今年是台北書展主題國，為了把以色列各項文化音樂食物等生活文化都帶到活動裡面，很榮幸蔡總統也來參加活動。

游亞旭說，他也很高興提到，將有2個協議即將簽署，包含打工度假及兩國駕照互相承認，這是非常重要的里程碑，劉德立剛也提及，科技部在以色列成立科技組，相信將促進兩國經貿科技合作關係。

(中時 )