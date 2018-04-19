陳昇歡慶出道30年 北海道開泡噴少女心

陳昇到北海道旅遊兼工作。(新樂園製作)

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陳昇函館嗑美食。(新樂園製作)
陳昇今年出道滿30年。(新樂園製作)

30週年巡迴演唱會直到年底才會回到台北，陪著歌迷度過第25次的跨年。

通：59歲的陳昇今年入行滿30週年，日前開心宣布將在8月起舉行30週年巡迴「華人公寓」演唱會，除了感謝歌迷的一路相陪，還要分享每一個回憶與故事，和粉絲好好的敘舊，被問到入行30年的心情，陳昇笑說：「會很久嗎？我的歌唱生涯在第30年才開始。」更打趣表示：「有得唱了。」

陳昇1988年入行，出過23張專輯，更連續24年在跨年開唱，創亞洲歌手首例，這回30週年巡演將在高雄、台東、台中等地展開，先從高雄的樺舍商旅演藝廳開始，再到台東鐵花村，接著前往台中中興大學惠蓀堂，環台一圈，陳昇說：「我喜歡人數不太多的演唱會，貼近粉絲演唱才有感嘛！」

感在籌備演唱會前，陳昇近日先赴北海道函館10天，先私人單車遊，再拍新歌MV。他頂著10度低溫，迎著強風暴雨和春雪拍MV，彷彿提前開始進行開唱前的體能集訓，尤其單車騎在雪上更是寸步難行，他平均一天騎60公里，淡定說：「北海道的山不高啦，這些微風細雨沒在怕，每天都能大啖美食，真的很爽，體力完全沒問題。」

愛泡溫泉的他，更是每天泡湯紓壓，舒適的環境，讓他直呼：「每天騎單車，泡湯、品美食，創作靈感要回台灣才會發酵啦，這麼愜意的時刻，超讚的好心情，每天感覺像20歲，讓我的少女心大噴發。」更計畫明年春天要花一個月時間，以單車騎完北海道一圈。

演唱會門票將於28日開賣，售票洽年代、7-11、全家、萊爾富、OK便利商店與家樂福。

(中時 )

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