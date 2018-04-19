中科院防偽技術 獲俄羅斯阿吉米德發明展1金1特別獎

2018年04月19日 19:28 中時 賴佑維

中山科學研究院電子系統研究所以「一種無線射頻防偽標籤結構」日前參加俄羅斯阿吉米德發明展，獲得1金1特別獎。（賴佑維攝）

中山科學研究院以「一種無線射頻防偽標籤結構」日前參加俄羅斯阿吉米德發明展，獲得1金1特別獎，總成績更排名世界第2。院方表示，防偽標籤可以用在物品，或是物流運輸上，比傳統防偽工具效果更好，要破解更是困難。

俄羅斯阿吉米德發明展是國際知名發明展，今年吸引700多件作品參賽。中科院總成績排名世界第2表現亮眼，其中電子系統研究所以「一種無線射頻防偽標籤結構」獲得青睞。因用在酒品防偽效果相當好，甚至吸引歐洲不少酒廠詢問，希望與中科院合作。

研究所副所長曾耀華表示，傳統酒品防偽可能用封條等物品，但其實容易被仿造。而無線射頻防偽標籤，是利用晶片貼在酒品的蓋子與酒瓶上，只要酒瓶一打開，晶片就會毀損，導致機器無法讀取內容，此外還有加入獨特的加密運算，因此相當難以造假。

曾耀華又說，防偽標籤成本約60元，對於昂貴的酒品而言，其實相當划算。目前國內已與宜蘭藏酒酒莊等業者合作。他補充，除了酒品防偽外，如貨櫃進出關，以往要人工押運，但有了防偽標籤的技術，只要貨櫃關閉、貼上標籤後，再打開就會被發覺，目前已在全台5 個港口、31座碼頭等處提供安全監控與物流資訊服務。

院方說，根據統計世界上流通仿冒品總值為5600億美元，為杜絕仿冒品流竄於市場上，全球防偽市場每年以近3成的成長率持續增加中，此技術若能推廣，相信對於防偽幫助相當大。

(中時 )