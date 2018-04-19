台商缺才 雲科大與嘉工合作推動VR工業配線教學

雲科大校長楊能舒（左）與嘉義高工校長林文河簽署數位教材利用同意書。（廖素慧攝）

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雲科大視傳系教授邱顯源（前）指導嘉工學生操作工業配線VR教學。 （廖素慧攝）
雲科大將VR運用於工業配線虛擬實境教學，嘉工學生示範操作。（廖素慧攝）

雲林科技大學與嘉義高工合作，推出「工業配線技能訓練課程」，搭配虛擬實境（VR）教學，19日2校簽署合作備忘錄（MOU）及數位教材利用同意書，雲科大校長楊能舒表示，該校運用網路及VR教學為越南台商培訓產業人才，也培育國內高職生。

楊能舒表示，雲科大因應政府新南向政策，以及越南台商對工業相關的技術人才需求若渴，將VR遊戲的理念運用於教學，開發工業配線VR教學，將以網路視訊、VR教學及實體課程等多元化的教學系統、教材，跨海為台商培訓人才，今年6月將到胡志明市的農林大學設置一處職訓教學平台。

雲科大視覺傳達系教授邱顯源說，VR教學是課輔的利器，以工業配線為例，當實體的實習工廠有眾多使用者，可以先用虛擬實境操作做訓練，節省等候時間，也節省練習過程中消費掉的耗材，此外，安全性高，讓學生不畏於使用器具。

嘉工校長林文河表示，雲林科技大學為高中技職學生升學的優選學校，嘉工與雲科大合作實施「工業配線技能訓練」課程，搭配VR教學，利於提升學生的資訊能力，同時可克服場地、材料、操作不當引發危險的限制，促進學習意願及成效，值得推廣至全國運用。

(中時 )

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