黃尚禾＋達悟素人 《只有大海知道》拍出蘭嶼故事

2018年04月19日 19:25 中時 潘鈺楨

除了男主角黃尚禾，其餘均由達悟族素人演員演出。（海鵬提供）

電影展開首映集資活動。（海鵬提供）

籌備六年拍攝完成的台灣電影《只有大海知道》，為在拍攝地點蘭嶼舉行電影首映會，好讓當地鄉親都能看見自己作品，將於今天起（4/19）展開為期一個月的集資計畫。

《只有大海知道》是女導演崔永徽的首部長片作品，她為拍攝該片不僅向銀行貸款，期間更常常「拋夫棄子」頻跑蘭嶼，將所有的愛全部奉獻給當地孩子們。崔永徽不僅田野調查做得紮實，與當地民眾完全融成一片，甚至為他們開設電影課，認真態度獲得《搭錯車》名導虞戡平的極力讚賞。最特別的是，《只有大海知道》除了男主角黃尚禾外，其餘均由達悟族素人演員演出，被譽為「最能代表蘭嶼的電影」。劇情講述一名蘭嶼男孩為與在台灣工作的父親見面，決定投身傳統舞蹈來台演出，給父親驚喜的故事。

該片以一個思念父親的男孩故事展開，不僅帶出達悟族文化與現今的融合及衝擊，更側寫了日趨嚴重的隔代教養問題。最珍貴的是，全片並不以「台灣觀點」來訴說，而是真心誠意呈現他們的所思所想。導演崔永徽透過長期觀察、田野採集的真實故事，費時六年才完成劇本，為了保有真實感，他甚至不讓演員來演，而是聘請老師到蘭嶼教授表演，以激出當地民眾的「表演魂」，自己登上大銀幕講出自己的故事。

崔永徽 2012年到蘭嶼旅行，從此愛上這個淳樸又充滿生命力的小島。後來她聽說當地椰油國小第一次到台灣比賽時，孩子們因怕被嘲笑而「拒穿丁字褲」的演出風波，讓她既震撼又心疼，於是興起拍攝電影的念頭，希望能將「以自我文化為榮耀」的想法傳達給大家。崔永徽還說，隔年她在蘭嶼的跨年晚會上，看見孩子們不懼寒冷、身著丁字褲表演時，當下深受感動：他們臉上散發出驕傲自信的光芒，更堅定了她即使借錢、也要拍攝《只有大海知道》的決心。

從排斥穿丁字褲「那個是老人在穿的」，到為自己特有的文化感到驕傲，電影《只有大海知道》劇情人物本尊顏子矞老師，最讓人敬佩。崔永徽以他作為範本，找來男星黃尚禾飾演，真實呈現在蘭嶼這個小島上不同世代丶不同遭遇人們的真實生活與情感世界，並讓近代蘭嶼和文明世界相遇，思考它帶來的命運變數、衝突與失落。該片主題曲由金曲獎歌王陳建年填詞作曲，已獲文化部最佳電影劇本獎及電影輔導金補助，去年更入選金馬創投。《只有大海知道》六月將在蘭嶼舉行首映會，首映集資平台網址為https://backme.tw/ref/3GSmv/，歡迎觀眾踴躍加入集資，讓夢想提早實現。電影預定於6月15日在台上映。

(中時 )