姚元浩因私密照事件被罵翻！王心恬為他叫屈、誇有氣度

王心恬出席活動。（花仙子提供）

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王心恬出席活動。（花仙子提供）
王心恬出席活動被問與姚元浩緋聞。（花仙子提供）

名模王心恬3月和姚元浩同在日本滑雪時被爆祕戀，19日是姚元浩36歲生日，她剛好出席活動，受訪時大方承認12點一到就在臉書祝他生日快樂。她仍堅稱兩人沒有交往，對於姚元浩之前因王心凌私密照外流事件被攻擊，王心恬也以好朋友身分替他叫屈：「他很倒楣，怎麼被寫成這樣，本人也不是那樣，他是很有氣度的人，都不會多說什麼，被罵就算了，這點滿好的，不會想反擊，如果像我被人講的話，我是一定會反擊的。」她稱讚姚滿「大器」的。

之前傳出姚元浩與王心凌交往時就劈腿，王心恬也解釋這是子虛烏有，她和姚元浩去年並不熟，是今年初才一起滑雪。

她直言姚元浩私底下就是很典型的牡羊座，脾氣衝、做事積極、很有義氣，對朋友非常好，她經紀人忍不住接話：「跟妳很像耶。」至於兩人未來是否有發展可能，她說，興趣相投當朋友一定很好，其他則要相處。如果真有談戀愛，她會直到結婚才公開，「因為如果分手，困擾的不只是他，親朋好友也會被問一輪」。

至於之前姚的經紀人先前對媒體說她是「對的人」，她說當時剛好和姚一起看到報導，兩人都覺得傻眼，覺得怎麼會有這個說法，可能是他的經紀人覺得兩人個性很像，但話也不是姚本人講的。這次跟姚元浩傳緋聞，她的家人沒有一個敢問她，「這2年如果家人來問我有沒有交男友，我都是翻臉的，感覺被催婚，我年紀應該還不用吧」。

(中時 )

黃尚禾＋達悟素人 《只有大海知… 誰為美背上油？王麗雅這樣答....…

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